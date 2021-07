Tóquio celebra a cerimônia de abertura das Olimpíadas; conheça a capital do Japão

Redação

Do Rota de Férias



23/07/2021 | 05:56



A cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio será realizada hoje (23 de julho), a partir das 8h (horário de Brasília). O maior evento esportivo do planeta, previsto para terminar em 8 de agosto, ocorrerá sem a presença de público por conta da pandemia do novo coronavírus.

Com isso, resta acompanhar as disputas pela TV e pela internet e vislumbrar para o futuro, quando as fronteiras forem abertas para os brasileiros, uma visita à espetacular capital do Japão.

Cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio

A cerimônia de abertura das Olimpíadas trará diversos elementos que remetem ao Japão, muitos deles relacionados diretamente à cidade-sede. Tecnológica e plural, Tóquio não é um destino barato para se visitar, mas entrega muitas recompensas a quem se propõe a viajar para o outro lado do mundo.

A gastronomia, por exemplo, é um dos destaques do passeio, com direito a pratos típicos, como os deliciosos sushis, e opções internacionais de dar água na boca. Destaque para as harmonizações com saquê oferecidas nos principais restaurantes da cidade.

Divulgação Barris de sakês

Também chama a atenção a educação e a simpatia do povo, que sempre tenta ajudar quem chega de fora, sobretudo ao enfrentar dificuldades com a língua. Essa é uma faceta marcante em Tóquio, embora muita gente não saiba disso. Embora tímidos, os japoneses são, em geral, muito solícitos com turistas.

Ruas vazias

Durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas, as ruas de Tóquio devem permanecer como nos últimos meses: um pouco mais vazias do que de costume. Com alto senso coletivo, os japoneses costumam respeitar as regras, como as que direcionam para um maior distanciamento social durante os jogos.

Os jornalistas que estão cobrindo as Olimpíadas de Tóquio, por exemplo, foram orientados a não entrevistar moradores, assim como os atletas foram instruídos a não sair da Vila Olímpica, para criar uma espécie de bolha. Isso não impediu, porém, que alguns casos de covid-19 já tenham sido registrados entre as equipes de organização e as delegações.

O que fazer em Tóquio

Para quem assistir à cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio de longe e ficar com um gostinho de quero mais, vale a pena conferir como é fazer uma viagem dos sonhos pela capital do Japão. Com uma surpresa a cada esquina, a cidade conta com diversos bairros que merecem a visita. Confira os principais:

Shibuya

Divulgação Shibuya

De todos os 23 bairros de Tóquio, Shibuya é o mais famoso por conta da agitação. É ali, em uma esquina vigiada por arranha-céus, onde fica um dos principais cartões-postais de Tóquio, o maior e mais movimentado cruzamento do mundo, com circulação de cerca de 3 milhões de pessoas ao dia.

O local conta com cinco ruas em meio a um entroncamento com oito semáforos, que propiciam um intervalo médio de três minutos de travessia para os pedestres. Vale a pena subir no segundo andar da Shibuya Station para ter uma vista e tanto do mar de gente indo para lá e para cá.

O destino abriga ainda uma simpática estátua erguida em homenagem à história de amor e fidelidade entre um homem e um cão da raça chamado Akita. Não deixe de registrar uma foto por lá.

Harajuku

Divulgação Harajuky

Esta é uma das regiões mais divertidas de Tóquio. Muito frequentada por adolescentes e jovens de todas as idades, o bairro é o epicentro da cultura pop japonesa. É famoso por abrigar inúmeras lojas que vendem desde roupas despojadas e coloridas até acessórios para quem curte cosplay.

Uma vez em Harajuku, não deixe de visitar os cafés temáticos espalhados pela região. Tem de tudo um pouco, como bichos fofinhos (cachorros, gatos, corujas) e docinhos coloridos.

Ginza

Divulgação Ginza

Este é o bairro mais luxuoso de Tóquio. É aqui que ficam as vitrines de grifes como Dior, Chanel, Louis Vuitton e Rolex. Também não faltam restaurantes sofisticados no pedaço, entre eles algumas das casas de sushi e sashimi mais celebradas do planeta.

A Chuo-dori, a principal avenida de Ginza, é o uma espécie de Quinta Avenida da capital japonesa – embora seja bem mais silenciosa que a referência nova-iorquina. Um dos destaques da região é o edifício da Wako e a sua icônica Torre do Relógio Hattori, que anos mais tarde foi rebatizada como Seiko.

Akihabara

O Akihabara é o local preferido dos otakus (fãs de animes e mangás) e apaixonados por tecnologia. O bairro reúne toda sorte de lojas de eletrônicos, jogos e artigos ligados aos animes japoneses e seus personagens. Akiba, como é carinhosamente reconhecida em Tóquio, também é muito popular por oferecer máquinas de fliperama clássicas e inovadoras.

Nakameguro

Divulgação Nakameguru

Longe das compras e da agitação dos grandes centros, Nakameguro é um oásis de tranquilidade na capital japonesa. Trata-se de uma das zonas residenciais de classe média-alta de Tóquio e um dos locais mais bonitos para visitar na primavera. Isso porque é lá que pode ser vista com mais propriedade a sakura (flor de cerejeira), que destaca ainda mais a paisagem com o reflexo nas águas do Rio Meguro.

Harumi

Harumi, situado na costa, não é exatamente o bairro mais popular de Tóquio, mas ganhou importância a partir da cerimônia de abertura das Olimpíadas. Isso porque é lá que fica a Vila Olímpica, erguida em um complexo de 440 mil metros quadrados. Durante os jogos, o complexo está com entrada restrita a atletas, jornalistas e funcionários envolvidos no evento.

Onde assistir a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio

A cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio será exibida por Globo (TV aberta), SporTV e BandSports (TVs fechadas). O evento, que será realizado no Estádio Olímpico, começa às 8h (horário de Brasília).