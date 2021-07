Von der Leyen: não renegociaremos Protocolo da Irlanda do Norte com o Reino Unido

22/07/2021 | 09:10



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta quinta-feira, 22, que o bloco comum não renegociará o Protocolo da Irlanda do Norte com o Reino Unido. O assunto é um dos mais controversos do Brexit, como ficou conhecido o processo de saída dos britânicos da União Europeia.

"A UE continuará a ser criativa e flexível no âmbito do protocolo. Mas não vamos renegociar", escreveu von der Leyen no Twitter. A líder defendeu que os governos ajam em conjunto para garantir a estabilidade e a previsibilidade na Irlanda do Norte.

Nesta quarta-feira, 21, o Reino Unido apresentou um plano para alterar os termos do acordo do Brexit no que diz respeito às relações comerciais com a Irlanda do Norte. Em documento de 28 páginas, Londres defende a ativação do artigo 16 do tratado do divórcio, que autoriza mudanças no texto em caso de "circunstâncias extremas".