Ministério Público contesta paralisação de acordo por BRT-ABC

22/07/2021 | 09:37



O procurador Sérgio Turra Sobrane emitiu parecer para liberar o acordo firmado pelo governo do Estado com a Metra para construção do BRT-ABC (sistema de ônibus de alta velocidade, na sigla em inglês). O processo foi paralisado em junho, em decisão monocrática do desembargador Luiz Edmundo Marrey Uint.

Ação movida pelo advogado Alceni Salviano da Silva contesta a alternativa administrativa encontrada pelo Palácio dos Bandeirantes para viabilizar a obra de mobilidade urbana para o Grande ABC. Na visão do profissional, houve ausência de licitação no caso.

O Estado decidiu prorrogar em mais 25 anos a concessão para que a Metra explore o Corredor ABD – sistema de trólebus que liga a Zona Leste da Capital à Zona Sul, passando por Diadema, São Bernardo e Santo André – em troca da construção do BRT e gerência da Área-5 da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), linhas de ônibus que atendem a região.

Para Sobrane, paralisar o acordo “poderá provocar repercussões na relação jurídica estabelecida entre a EMTU e a Metra, havendo possibilidade de grave dano econômico e financeiro ao Estado”.

O caso será decidido pela 3ª Câmara de Direito Público do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).