Japão abre Olimpíada com vitória sobre a Austrália no softbol

20/07/2021 | 23:51



Com um ano de atraso após adiamento por causa da pandemia mundial da covid-19, a Olimpíada de Tóquio começou para valer. Na manhã desta quarta-feira, pelo horário local (noite de terça-feira, pela hora de Brasília), o Japão, atual campeão olímpico, abriu a competição com vitória por 8 a 1 sobre a Austrália no softbol, na cidade de Fukushima.

A disputa do softbol é semelhante aos jogos de beisebol, com o diferencial de ser num campo menor e com bolas mais macias. E pode ser praticada por ambos os sexos. Em Tóquio, a modalidade é disputada apenas por mulheres. Esta edição da Olimpíada marca o retorno do softbol, que estava ausente no programa olímpico desde os Jogos de Pequim-2008 - e não permanecerá nos Jogos de Paris-2024. O Japão está defendendo a medalha de ouro conquistada na China.

As anfitriãs buscaram a vitória graças a apresentação precisa da experiente arremessadora Yukiko Ueno, de 39 anos, que conquistou a medalha de ouro em 2008 contra os Estados Unidos, num resultado surpreendente na época. Foi uma disputa em um estádio quase vazio, com cerca de apenas 50 pessoas, incluindo jornalistas. Os fãs foram barrados na Olimpíada por causa da pandemia do coronavírus.

Ueno permitiu só duas rebatidas, acertando 85 arremessos para a vitória. Minori Naito e Saki Yamazaki acertaram homers de duas corridas e Kaia Parnaby e Yu Yamamoto acrescentaram um drive de duas corridas contra Tarni Stepto que encerrou o jogo na quinta entrada.

Os primeiros dois dias do torneio de softbol estão sendo disputados a cerca de 60 quilômetros de Fukushima, local de um desastre na usina nuclear da cidade em 2011. O resto do torneio será em Yokohama, perto de Tóquio.