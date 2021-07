Com Covid-19, jornalista Chico Garcia é transferido para a UTI

20/07/2021 | 09:10



Após ser diagnosticado com a Covid-19 em 13 de julho de 2021, o jornalista Chico Garcia acabou sendo transferido para a Unidade de Terapia Intensiva no dia 19 de julho.

A informação foi confirmada por sua esposa, a também jornalista Mila Alves, que ainda tranquilizou sobre a situação do repórter esportivo da

Band: Amigos, como o Chico está passando pelo auge da doença, está na UTI para um melhor acompanhamento. Ele está acordado e o quadro é estável. Ele está precisando de pouco oxigênio para manter uma boa saturação. Segue fazendo fisioterapia respiratória, o que está ajudando muito. Só está muito cansado. Não há previsão. Seguimos aguardando a regressão da doença. Agradeço as orações e boas energias. Com certeza estão fazendo a diferença.

O também comentarista, conhecido por atuar no programa Jogo Aberto havia admitido na época do diagnóstico sintomas como febre baixa e dor no corpo, além de uma dor de garganta.