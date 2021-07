Olavo de Carvalho deixa Hospital em São Paulo

19/07/2021 | 08:00



O escritor bolsonarista Olavo de Carvalho teve alta no domingo, 18, após dez dias internado no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. No dia 8, ele sofreu um mal-estar durante voo entre EUA e Brasil. Segundo o médico José Antonio Ramires, o escritor teve uma crise de angina.

A internação é alvo de inquérito civil instaurado pela Promotoria de Justiça de Direitos Humanos do MP de São Paulo, que avalia se Olavo usou o SUS de forma irregular. O HC disse que prestará "todos os esclarecimentos".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.