As charges que explicam

Ademir Médici



18/07/2021 | 07:06



Selecionamos três charges do Fernandes, publicadas ao lado do Editorial – texto que traz a opinião do Diário do Grande ABC.

1ª – Os dois primeiros resultados conhecidos, da vitória de Cido Franco, em Rio Grande da Serra, e Celso Daniel, em Santo André.

2ª – Os prefeitos recorrendo ao governador Mário Covas, pela precária situação financeira das sete cidades.

3ª – E a representatividade das sete cidades no dia da posse, com a poltrona toda florida da prefeita Maria Inês, de Ribeirão Pires, e a bronca da arrumadeira do gabinete do prefeito Mauricio Soares, de São Bernardo. Os servidores municipais estavam em greve pelo atraso dos salários.

FLASHS

Campanha baixa de nível na reta final, informou em manchete o Diário em 2 de outubro de 1996. Boletins e jornais apócrifos circulavam pelas cidades do Grande ABC com difamações e calúnias contra vários candidatos a prefeito.

O candidato a prefeito de São Bernardo pelo PTB, Waldir Cartola, foi flagrado boicotando a distribuição do Diário, seguindo a mesma estratégia usada por José Carlos Grecco em Mauá nas eleições de 1988. Nem Cartola, nem Grecco foram eleitos.

Gilson Menezes eleito em Diadema. Entre as prioridades, criar a Secretaria de Indústria e Comércio.

Oswaldo Dias, em Mauá: a dívida da Prefeitura de R$ 180 milhões era a sua preocupação maior. Erro muda lista de vereadores eleitos em São Bernardo. A Justiça Eleitoral admitiu a falha. O PT ganhou mais duas cadeiras, ficando com cinco das 21 vagas. Ficaram excluídos: Samir Sahade (PSDB) e Vandir Mognon (PFL); entraram no lugar deles: Zé Ferreira e Gervison Melão.

“O equívoco ocorreu por causa da ideia confusa que os escrutinadores tinham sobre o alcance das coligações”, explicava o juiz Alex Tadeu Zilenovski.

Diário há meio século

Sexta-feira, 18 de julho de 1971 – ano 13, edição 1590

Manchete – Pelé faz a manchete de hoje: Adeus

Nota – Quem redigiu a manchete foi o saudoso jornalista José Marqueiz.

Estava difícil encontrar um título diferenciado. As várias sugestões apresentadas ao diretor de Redação, o também saudoso Fausto Polesi, foram recusadas.

Impaciente, já cansado, altas horas da noite, Marqueiz colocou a responsabilidade nas mãos de Pelé. Ele faria a manchete do adeus. Deixou a lauda com o título na mesa do editor-chefe e foi para casa, com a certeza que receberia uma bronca.

Dia seguinte, Pelé de fato ganhou na capa do Diário o título inusitado e que marcou a sua despedida da Seleção, no Maracanã, frente à Iugoslávia.

Pontos para o Marqueiz.

Em 18 de julho de...

1901 – As experiências efetuadas com o balão de Santos Dumont produziam sensação em toda a França.

“Acredita-se que a navegação aérea esteja definitivamente resolvida”, escreviam as agências internacionais.

O balão ‘Santos Dumont’ tinha a forma de um charuto e era movido por um motor de petróleo. Contornou a torre Eiffel, depois de sair e retornar a Saint-Cloud.

1991 – O bispo da cidade italiana de Ímola, dom Giuseppe Fabiani, visitava a Diocese de Santo André, acompanhando o projeto ‘Vida Nova’, desenvolvido em duas paróquias de São Bernardo desde 1979: Geraldo Magela, no Jardim Petroni; e Jesus de Nazaré, na Vila São José.

Santo do dia

Arnolfo de Metz. Viveu em Gália (França) entre os anos de 582 e 641.

Hoje

Dia Nacional do Trovador

Municípios brasileiros

Aniversariantes em 18 de julho: Anadia (Alagoas); Conceição do Almeida, Itamari e Santaluz (Bahia); Cristalina (Goiás); Fronteira (Minas Gerais); Luiz Alves e Palmira (Santa Catarina); e Ponta Porã (Mato Grosso do Sul).