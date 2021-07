Via começa a transferir funcionários do administrativo de S.Caetano para a Capital

Yara Ferraz



15/07/2021 | 14:30



A Via, companhia de capital aberto responsável pelas varejistas Casas Bahia e Ponto Frio, começou a transferir funcionários do administrativo de São Caetano para a Capital. Dos cerca de 4.000 funcionários do setor, 800 já começaram a trabalhar em Pinheiros, 1.100 continuam em São Caetano – realocados no prédio do TI (Tecnologia da Informação) – e 2.000 ainda se mantém em home office.

O Diário confirmou a informação com funcionários dos comércios do entorno e da própria Casas Bahia. O prédio que fica no Centro de São Caetano, já está sendo desocupado. A loja permanece no local.

O novo prédio tem 8 mil m², distribuídos em quatro andares, no Eldorado Business Tower, localizado no bairro de Pinheiros, na capital paulista e foi inaugurado em junho.

De acordo com a Via, isso faz parte de um plano estratégico da companhia, de torná-la uma plataforma aberta e sem barreiras, já que os funcionários tem a opção de escolher entra a Capital, São Caetano ou o trabalho remoto. Juntos, os dois hubs somarão mais de 18 mil m² de área de trabalho.