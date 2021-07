1996 PT chega a Mauá e Ribeirão Pires. O bi de Cido Franco em Rio Grande da Serra.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/07/2021 | 00:01



ELEIÇÃO 37 – 3

“Registre-se que as vitórias de Maria Inês Soares, Oswaldo Dias e Celso Daniel mostram que o PT continua sendo o único partido verdadeiramente profissional do Grande ABC, por ser o único capaz de aliar trabalho paciente, determinação e um autêntico projeto de poder.”

Cf. Diário, Censura e aplauso, Editorial publicado em 6 de outubro de 1996.

731 – Dois dias antes da eleição de 1996, em 1º de outubro, foi publicada a 6ª Pesquisa Eleitoral Diário: “Oswaldo Dias empata com Leonel Damo (PSDB) e eleição terá disputa voto a voto em Mauá”. E assim foi.

732 – Quatro candidatos, sem possibilidade de haver segundo turno, disputaram a Prefeitura de Mauá em 1996. Oswaldo Dias, com Márcio Chaves Pires de vice, ganharam com 72.475 votos (48,7% dos votos válidos); Leonel Damo, 53.068 (35,66%); Paulo Bio (PMDB), 21.794 (14,65%); Maria de Fátima Ferreira (PCB), 1.474 (0,99%). A apuração foi no clube da Cofap.

733 – Dos 21 vereadores eleitos em Mauá, dois irmãos do mesmo partido, o PL: Manoel Lopes dos Santos (reeleito) e Diniz Lopes dos Santos.

Entre os 11 reeleitos, Admir Jacomussi, com 5.320 votos, foi o mais votado, alcançando o quinto mandato consecutivo; Lourival Lolô Rodrigues Fargiani e Sérgio Luiz Walendy foram reeleitos para os seus quartos mandatos.

Eleito também um futuro prefeito, Donisete Pereira Braga, e uma única mulher, Claudete Porto de Souza Lopes, filha do ex-vereador “Paraíba”.

734 – Além de Mauá, também em Ribeirão Pires o PT chegava à Prefeitura em 1996, e com uma mulher, Maria Inês Soares Ferreira, com Jair Diniz de vice.

Às vésperas da eleição, a 6ª Pesquisa Eleitoral Diário já apontava o favoritismo de Maria Inês (36,1% contra 27,1% de Jorge Mitidiero). Na apuração oficial, a petista ampliou sua vantagem.

735 – Foram sete candidatos em Ribeirão Pires: Maria Inês, 18.964 votos (39,97%); Jorge Mitidiero (PSDB), 13.708 (28,89%); Roberto Tokuzumi (PRP), 8.716 (18,37%); Dalton Hamada (PFL), 3.925 (8,27%); Antonio Bespalec (PSC), 1.018; José Luiz Francia (Prona), 903; e José Cantídio Lima (PSTU), 217. A apuração foi no Ribeirão Pires FC.

736 – A renovação da Câmara Municipal de Ribeirão Pires foi de 73,3%. Dos 15 vereadores, apenas quatro foram reeleitos: Aroldo Alves Neves, Sérgio Roberto Ortiz, Ademar Vargas Luz e Antonio Muraki.

O mais votado em Ribeirão Pires foi Saulo Benevides dos Santos, 24 anos, o mais jovem entre os eleitos, futuro prefeito, que obteve 1.111 votos.

Uma única mulher eleita, a professora Mara Ribeiro Moraes.

737 – Em Rio Grande da Serra, Cido Franco chegaria ao seu segundo mandato de prefeito (governara entre 1989 e 1992), confirmando a 6ª Pesquisa Eleitoral Diário.

738 – Foram seis candidatos a prefeito em 1996 na cidade. Cido Franco (PTB), com José Carlos Arruda de vice-prefeito, ganhou com 8.204 votos (38,57%); Valmir Copina (PPB), 4.092 votos (19,24%); Zeca de Souza (PSDB), 2.757 (12,96); Joel de Lima (PT), 2.706 (12,72%); Vicente João de Rago (PSDC), 329; José Lourenço (PV), 80 votos. A apuração também foi no Ribeirão Pires FC.

739 – A exemplo de Ribeirão Pires, a renovação da Câmara Municipal de Rio Grande da Serra foi de 73,3%, com a reeleição de quatro dos 15 vereadores: Adler Alfredo Jardim Teixeira, o “Kiko”, o mais jovem e o mais votado, com 406 votos; Edvaldo Francisco Guerra, Mario Carvalho da Silva e Paulo João dos Reis.

Entre os eleitos, vários seriam prefeitos em Rio Grande da Serra: Kiko, Ramon Álvaro Velasques, Expedito Antonio de Oliveira e Mario Carvalho da Silva.

Nenhuma mulher eleita em 1996 em Rio Grande da Serra.

740 – Seria uma administração trágica a oitava da vida política de Rio Grande da Serra (1997-2000), inclusive com a necessidade de realização de um pleito extra em 1998, como veremos amanhã, em trabalho do jornalista e pesquisador Roberto Nascimento Anastácio, especial para esta série.

Em 15 de julho de...

1956 – Em assembleia geral dos vários sindicatos dos trabalhadores de Santo André é decidida a deflagração de greve-protesto de 24 horas no dia 20 de julho. O operariado lutava pelo congelamento dos preços de arroz, feijão, leite e pão. A greve não se realizaria. Geraldo Antão Piedade funda A Voz de Ribeirão Pires, com sede à Rua Afrânio Peixoto, 40. 1966 – Curtume Mauá encerra atividades, depois de uma atuação durante 30 anos. Lojas Duton inauguram filial em Santo André. Diário há meio século Quinta-feira, 15 de julho de 1971 – ano 13, edição 1587 Destaque – Passageiros: sai hoje o primeiro trem para Santos.<TB>O transporte de passageiros entre São Paulo e Santos, pela Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, será reiniciado hoje (15 de julho de 1971). Municípios Brasileiros Hoje é o aniversário de Benedito Leite (Maranhão); Irati (Paraná); Juazeiro (Bahia); Pedro Afonso (Tocantins); Piquete Carneiro (Ceará); e Rio Pardo de Minas (Minas Gerais).

