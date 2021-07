Agência pede a Thiago frente pró-entidade na Assembleia

Da Redação

Diário do Grande ABC



13/07/2021



O deputado estadual Thiago Auricchio (PL) se reuniu com o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, Aroaldo Oliveira da Silva, se colocando à disposição da entidade para recuperação de seu protagonismo na região e no Estado.



Desde que tomou posse, Aroaldo tem se reunido com diversos setores da sociedade civil na tentativa de atrair ideias e investimentos para que a Agência retome o papel de debate dos rumos da economia que outrora teve.



“Estamos à disposição da Agência para contribuir no que for necessário. Entendemos que a união de forças será fundamental na retomada da economia pós-Covid”, disse Thiago.



Aroaldo apontou que transmitiu a Thiago a ideia de montar um grupo na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados para defesa de agências consorciadas. A mesma sugestão foi transmitida ao deputado federal Alexandre Padilha (PT), que esteve na semana passada na sede da Agência para se colocar à disposição – ocasião em que o petista admitiu até encaminhar emendas para impulsionar a nova atuação da entidade regional.



“Recebemos a visita do deputado federal Alexandre Padilha, que se mostrou apoiador da Agência. O Thiago Auricchio vem conosco, penso que devemos procurar todos os legisladores, criar uma frente de apoiadores na Alesp e na Câmara dos Deputados”, citou Aroaldo. “A posição do deputado em se colocar à disposição da Agência é importante para as nossas ações e projetos. Temos que atuar para um objetivo comum, que é o desenvolvimento econômico e social da nossa região”, emendou.



Em entrevista ao Diário, Aroaldo já reconheceu que herdou uma Agência de Desenvolvimento financeiramente quebrada, principalmente depois que o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, na gestão do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), suspendeu o repasse financeiro que custeava o órgão econômico regional.



O planejamento do novo presidente envolve buscar recursos junto aos municípios, mas ele avisa que numa quantia muito inferior à que as cidades pagavam anteriormente. Ele também buscará aportes em outros setores da sociedade do Grande ABC.