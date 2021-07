1996. O passeio de Celso Daniel. Maurício e Tito inauguram o segundo turno.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/07/2021



ELEIÇÃO 37 – 1

“O fato mais relevante do dia 3 de outubro foi o julgamento impiedoso de toda uma geração que dominou a política regional por mais de 20 anos. Nomes como Newton Brandão, Walter Demarchi, Leonel Damo, Valdírio Prisco, Luiz Carlos Grecco, José Carlos Grecco e a família Teixeira começam a deixar o primeiro plano, tangidos por uma nova realidade social e por novas formas de fazer política.”

Cf. Diário, Censura e aplauso, Editorial publicado em 6 de outubro de 1996.



711 – Em Santo André, o empresário Duílio Pisaneschi (PTB) foi bem, conseguiu 29,78% dos votos válidos, mas foi atropelado pelo professor Celso Daniel, que obteve um índice de 61,7% dos 333.041 votos válidos, não dando chance de o pleito ser levado ao segundo turno.

712 – Celso Daniel, com o sindicalista e futuro prefeito João Avamileno de vice-prefeito, venceu com 205.317 votos, contra os 99.179 de Duílio Pisaneschi, seguidos por José de Araujo (PMDB), 12.186 votos; Joaquim Boaventura (PSDB), 10.412; Luiz Carlos Lózio (PSL), 2.701; José Carlos Pereira da Silva (PSB), 2.437; e Edgar Fernandes Neto (PSTU), 809.

A apuração foi realizada no Ginásio Pedro Dell’Antonia, hoje improvisado como hospital de campanha.

713 – Na sua primeira entrevista após ser eleito, Celso Daniel declarou que iria trabalhar no fortalecimento do Fórum da Cidadania e do Consórcio Intermunicipal. Oito horas depois, o prefeito eleito de Santo André foi visto e fotografado lecionando formação do Brasil contemporâneo na Fundação Getulio Vargas, em São Paulo.

714 – A Câmara Municipal de Santo André teve uma renovação de 45,7% na eleição de 1996. Luiz Zacarias foi o mais votado a vereador de todo o Grande ABC, com 6.547 votos.

Entre os veteranos, Franco Masiero foi reeleito pela quarta vez, Vanderlei Siraque e Montorinho garantiam permanência na Casa, onde estavam desde 1988.

Três mulheres foram eleitas: Ivete Garcia, Heleni de Paiva e Dinah Zekcer.

715 – O município de São Bernardo inaugurou o segundo turno na história contemporânea das eleições no Grande ABC, com uma virada do advogado trabalhista Maurício Soares (PSDB) no primeiro turno sobre o jurista Tito Costa (PFL): 35,21 dos votos válidos do agora tucano (e ex-petista) sobre o pefelista (e ex-emedebista), que alcançou 33,67%.

716 – Quando prefeito (1977-1982), Tito Costa nomeou Mauricio Soares diretor de Promoção Social. Agora, adversários. Na véspera do primeiro turno, encontraram-se no restaurante São Judas Tadeu dos Demarchi e se abraçaram amistosamente, o que originou uma charge feita por Fernandes e publicada em 4 de outubro.

717 – No primeiro turno, Mauricio Soares obteve 103.239 votos e Tito Costa 98.735, deixando para traz Wagner Lino (PT), 52.640 votos; Waldir Cartola (PTB), 36.858; Roberto Serrati (PV), 897; Alda Maria Baleiro (PCO), 639; e Napoleão de Abreu (PTN), 208.

A apuração foi realizada no Conjunto Vera Cruz.

718 – O segundo turno foi disputado em 15 de novembro de 1996. Mauricio Soares, com o xará Mauricio de Castro de vice, venceu com 185.416 votos (63,17%), contra 108.080 (36,83%) de Tito Costa.

719 – Em 1996, a Câmara Municipal de São Bernardo elegeu três vereadores suplentes na legislatura que se encerrava: Edinho Montemor, o mais votado da cidade, com 6.217 votos; Giba Marson e José Ramos de Oliveira.

Entre os veteranos, Lenildo Magdalena, vereador pela primeira vez na década de 1950, foi reeleito, assim como José Tudo Azul Ramble, o mais antigo vereador em eleições sucessivas, e Gilberto Frigo, vereador desde 1969.

Entre os 21 vereadores, uma mulher, Ana do Carmo, reeleita. Entre os novatos, Minami, que seria eleito seguidamente nas eleições seguintes, até os dias atuais, mesmo se licenciando para ocupar postos no Executivo.

720 – Em São Paulo, Celso Pita (PPB-PFL), apoiado por Paulo Maluf, derrotou Luiza Erundina (PT), no segundo turno; em Santos, vitória de Bento Mansur (PPB), também no segundo turno, competindo com Telma de Souza (PT).

Diário há meio século

Terça-feira, 13 de julho de 1971 – ano 13, edição 1585

Santo André – Em caráter irrevogável, Haroldo Santos Abreu solicitou demissão do cargo de secretário dos Negócios Jurídicos da Prefeitura de Santo André.

1971 – Na despedida de Pelé da Seleção, o Brasil empata com a Áustria no Morumbi por 1 a 1 – o gol brasileiro assinalado pelo Rei.

Hoje

- Dia do Engenheiro Sanitarista

- Dia Internacional do Rock

Santos do Dia

- Nossa Senhora Rosa Mística. Nome dado à aparição mariana relatada em 1947 e anos seguintes em localidades da Itália.

- Teresa de Jesus dos Andes (Santiago, Chile, 13-7-1900 – 1920). A primeira santa carmelita da América Latina.

- Angelina de Marsciano

- Henrique (Alemanha, 972-1024). Imperador. Filho do rei da Baviera. Ergueu e restaurou catedrais e igrejas.

Municípios Brasileiros

- Hoje é o aniuversário de Água Fria e Santanópolis (Bahia); Marizópolis (Paraíba); Porto Nacional (Tocantins); Rio Largo (Alagoas) e Terra Boa (Paraná).