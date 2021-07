Ministério da Agricultura e Sebrae lançam programa contra queimadas no Pantanal

12/07/2021 | 09:03



O programa Pró-Pantanal, iniciativa do Ministério do Agricultura e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), será lançado nesta segunda-feira, 12, às 17h30, durante cerimônia virtual pelo canal do ministério no Youtube, com a participação da ministra Tereza Cristina. A ideia é apresentar um conjunto de ações para mitigação, prevenção e combate a incêndios e queimadas nas áreas rurais do Pantanal brasileiro.

Conforme comunicado do ministério, uma nova parceria será anunciada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Sebrae para a realização de estudos, ações de mobilização, capacitação de multiplicadores e identificação de iniciativas, que estimulem a sustentabilidade ambiental e produtiva no contexto do desenvolvimento rural e da agropecuária pantaneira.

Para auxiliar nas estratégias de prevenção, também será lançado o Painel Risco de Incêndio do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A ferramenta digital monitora e divulga os locais com maior probabilidade de ocorrência de incêndio no Brasil.