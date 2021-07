Itália vence Inglaterra nos pênaltis e leva título da Eurocopa

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



11/07/2021 | 18:52



A Itália conquistou na tarde deste domingo, em pleno Estádio de Wembley, o bicampeonato da Eurocopa. A Azzurra saiu atrás dos ingleses, mas buscou o empate ainda no tempo normal, placar que levou o duelo para a prorrogação. Como o 1 a 1 se manteve, a definição foi para as penalidades. Com duas defesas providenciais, Donnarumma garantiu o título para os italianos (3 a 2 nos pênaltis), mantendo o tabu de conquistas dos anfitriões, que não vencem uma taça desde a Copa do Mundo de 1966.

A partida começou em ritmo alucinante e logo aos dois minutos o lateral-esquerdo Luke Shaw apareceu nas costas da zaga para completar de primeira o cruzamento de Trippier: 1 a 0. Os ingleses, no entanto, não mantiveram a pressão e, com o passar do tempo, a Itália foi crescendo no jogo. Mas foi somente aos 22 minutos do segundo tempo que, após grande defesa de Pickford, Bonucci aproveitou o rebote e deixou tudo igual.

O empate persistiu até o apito final e se estendeu até a prorrogação. Nos minutos finais, o técnico inglês Southgate colocou Rashford e Sancho justamente para cobrarem os pênaltis. O primeiro, porém, acertou a trave, enquanto o segundo parou em Donnarumma. Quem também acabou tendo a cobrança defendida pelo arqueiro italiano foi Saka, na última penalidade, deixando o título com os italianos.