Estado antecipa final da vacinação e programa imunização em adolescentes

11/07/2021 | 12:49



Atualizada às 13h14

O Governo do Estado de São Paulo anunciou, no início da tarde deste sábado (11), a data final do cronograma de vacinação em adultos contra a Covid-19. Essa antecipação será para aplicação da primeira dose do imunizante. A data, que anteriormente estava prevista para 15 de setembro, foi antecipada para 20 de agosto e, a partir do dia 23, o Estado deve iniciar a vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos.

"Essa antecipação é fruto da aquisição de doses extras da Coronavac (imunizante produzido em parceria com o Instituto Butantan)", completa o governador do Estado, João Doria (PSDB). São pelo menos 4 milhões de novas doses que serão destinadas aos próximos dias de vacinação.

Com o anúncio feito pelo Estado, a partir de quinta-feira (15), pessoas com 35 e 36 anos já podem ser vacinadas. No dia 20, é a vez do público de 30 a 34 anos, concluindo o mês de julho. Lembrando que, conforme os estoques em cada cidade, é possível que a vacinação avance antes mesmos das datas estipuladas, como já acontece no Grande ABC.

Em agosto, no dia 5, pessoas de 25 a 29 anos podem se preparar para serem imunizadas. A partir do dia 13, o último público do plano de imunização, que são pessoas de 18 a 24 anos, serão imunizados.

ADOLESCENTES – A partir do dia 23 de agosto, é a vez dos adolescentes, que, segundo o Estado, compõem uma população estimada em 3,2 milhões de pessoas. A imunização também obedecerá uma divisão de grupos.

De 23 de agosto a 5 de setembro serão atendidos os jovens de 12 a 17 anos com comorbidades e deficiências permanentes. Em seguida, de 6 a 19 de setembro, serão vacinados os adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades e a partir do dia 20, serão os jovens de 12 a 14 anos.

Todos os jovens receberão vacina da Pfizer, a única autorizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para essas faixas etárias.

Para entender melhor:

8 a 14 de julho: 37 a 39 anos;

15 a 18 de julho: 35 e 36 anos;

19 de julho a 4 de agosto: 30 a 34 anos;

5 a 12 de agosto: 25 a 29 anos;

13 a 20 de agosto: 18 a 24 anos;

23 de agosto a 5 de setembro: jovens de 12 a 17 anos com deficiência, comorbidades e gestantes;

6 a 19 de setembro: jovens de 15 a 17 anos sem comorbidades;

20 a 30 de setembro: jovens de 12 a 14 anos sem comorbidades.