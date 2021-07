Scarlett Johansson diz que encerrou a fase de interpretar a Viúva Negra: Não tenho planos de voltar

10/07/2021 | 22:11



Parece que Viúva Negra será o último filme da Marvel Studios que contará com a presença de Scarlet Johansson. Em entrevista para o programa Good Morning America, a atriz confessou que sente que esse capítulo de sua vida foi encerrado e não pretende voltar a interpretar Natasha Romanoff.

- Não tenho planos de voltar como Natasha. Estou muito satisfeita com este filme. Parece uma ótima maneira de terminar este capítulo da minha identidade Marvel. Eu adoraria poder continuar a colaborar com a Marvel de outras maneiras, porque acho que há uma incrível riqueza de histórias aí. [...] Acho que há muitas oportunidades de contar essas histórias de maneiras diferentes do que o público espera.

E olha que esse capítulo foi encerrado com chave de ouro, já que, além de estrelar, Scarlet também foi responsável pela produção de Viúva Negra. - Eu me sinto muito orgulhosa deste filme e acho ótimo sair em alta. Este filme é tão diferente de qualquer outro filme da Marvel que fizemos até agora, então sim... é agridoce.E continua:

- É o primeiro filme que eu produzi e minha experiência, realmente desde a concepção até o que vocês estão vendo agora ? foi absolutamente gratificante e criativamente gratificante, e também pessoalmente, realmente muito gratificante.A jornada de Scarlet na Marvel começou em 2010, com a estreia do filme Homem de Ferro 2. Desde então ela participou de outras sete produções do estúdio.

- Tive uma década incrível trabalhando com minha família Marvel. Vou sentir falta de não vê-los a cada 18 meses ou dois anos, como esse tipo de marco que sempre espero ansiosamente.

Apesar de não querer mais atuar, a atriz deixou em aberto a possibilidade de contribuir de outras formas. Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, também já declarou que adoraria trabalhar com ela novamente. Em entrevista para o Entertainment Tonight, ele disse:

- A Marvel está sempre voltada para novos começos e Scarlett Johansson é uma parceira incrível para nós. Estou animado para continuar trabalhando com ela de qualquer maneira possível, se tivermos tanta sorte.