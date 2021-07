Manutenção da maior parte do elenco campeão é arma do Tigre

Dérek Bittencourt



09/07/2021 | 10:51



O São Bernardo FC saiu na frente dos principais adversários e já iniciou os treinos visando a Copa Paulista, competição que só começará em setembro. Após conquistar o título da Série A-2 e o acesso de volta à elite estadual, o Tigre vai usar o torneio do segundo semestre não apenas como preparação para a A-1, como parte em busca da vaga na Série D do Brasileiro de 2022, concedida ao campeão. E, para isso, a diretoria e o técnico Ricardo Catalá – que segue no cargo – tentam manter de 50% a 70% do elenco.

Atualmente, do grupo que disputou e venceu a A-2, têm contrato Antônio Gamaroni, Eduardo, Lucas Ferron, Lucas Mota, Gionotti, Leandro Amaro, Marcelinho, Marquinho, Natan, Nicolas, Pará, Rodrigo Souza e Vitinho. Além deles, três jogadores que retornaram de empréstimo e dependem do aval de Catalá para seguir na delegação, casos de Fernando Júnior, Ítalo e Thailor. Por fim, outros atletas que participaram da vitoriosa campanha negociam novos vínculos, como os goleiros Gabriel Gasparotto e Junior Oliveira.

“A gente preza pela continuidade dentro do elenco. A princípio são 13 remanescentes, mais alguns de base (entre eles Ruan). Os jogadores com contrato vigente prezamos pela sequência, mas como estratégia podem acontecer empréstimos, sobretudo dos mais jovens, para ganhar minutagem”, destacou o gerente de futebol Daniel Flumignan, que admitiu a necessidade de trazer reforços. “Dentro da perspectiva do clube devem ser feitas algumas contratações.”

O dirigente são-bernardense não esconde que o Tigre entrará na competição sendo bastante visado pelos adversários, sobretudo em razão do título e do acesso conquistados no primeiro semestre. Porém, rechaça qualquer tipo de favoritismo.

“A gente carrega a faixa no peito, o rótulo de campeão da Série A-2 e isso nos credencia a entrar atraindo holofotes, mas não nos consideramos favoritos, sabemos que tem outras equipes tão boas quanto a nossa. Então essa situação de favoritismo não nos pertence”, declarou. Vamos viver o campeonato, sentir jogo a jogo”, emendou Daniel Flumignan.

Já renovação de contrato do técnico Ricardo Catalá (o atual vínculo termina em dezembro) deverá ficar para outro momento. “Catalá é nosso treinador, recolocou o São Bernardo FC na Primeira Divisão, tem contrato. Logicamente tem situações que são resolvidas de imediato e outras levam mais tempo, então a gente vem tratando primeiro as prioridades e no momento certo tudo vai ser conversado e resolvido da melhor forma possível”, concluiu o gerente.