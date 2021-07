Li Martins e JP Mantovani conquistam liderança na Prova dos Casais e DR é formada no Power Couple Brasil

08/07/2021 | 01:10



Tem um novo Casal Power na área! Li Martins e JP Mantovani tiveram agilidade e venceram a liderança no Power Couple Brasil 5. Nesta quarta-feira, dia 7, os dois arrasaram na última Prova dos Casais valendo imunidade, após enfrentarem um baita circuito com diversos desafios, como arremesso de bolinhas, estouro de balões e levantamento de caixas. Tudo isso, enquanto um parceiro da dupla estava com os olhos vendados. Eita!

Já Daniele Hypolito e Fábio Castro se deram mal, por desistirem do desafio, e foram direto para a berlinda. Mari Matarazzo e Matheus Yurley também ocuparam o banquinho da DR por acumularem o menor saldo da semana.

Novamente, durante a votação cara a cara, Renata Domínguez e Leandro Gléria não escaparam da mira dos participantes e receberam oito votos, completando a DR da vez. A eliminação irá ocorrer na próxima quinta-feira, dia 8. Quem vai sair?