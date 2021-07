Faculdades e cursos técnicos podem receber alunos a partir do dia 2

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



08/07/2021



O governo do Estado autorizou, por meio de decreto, que as instituições de ensino técnico e superior, públicas e privadas, possam receber até 60% dos alunos para aulas presenciais, a partir de 2 de agosto. O anúncio e a publicação do decreto em Diário Oficial foram feitos ontem. Até então, apenas cursos específicos relacionados à área da saúde estavam autorizados a ter aulas presencialmente. As instituições têm a liberdade para fazer o retorno de forma gradual a partir dessa data.

“Os alunos do ensino superior do Estado poderão retornar às aulas presenciais a partir do dia 2 de agosto. O retorno prevê taxa de ocupação de 60% nas faculdades de tecnologia e universidades públicas e privadas, com obediência a todos os protocolos de saúde, incluindo uso de máscaras e álcool gel”, afirmou o governador João Doria (PSDB).

O decreto também ratificou as regras para as escolas da educação básica. O distanciamento que antes era de um metro e meio passa a ser de apenas um metro. As escolas ficam autorizadas a receber os estudantes presencialmente para planejar atividades conforme a sua capacidade física, e não mais pelo número de matrículas.

Na região, ainda não há consenso entre as prefeituras sobre seguir ou não o decreto estadual. Santo André informou que as aulas presenciais no ensino superior da cidade estão liberadas desde o dia 14 de abril, com presença limitada a 35% da capacidade do estabelecimento escolar. Segundo a administração, por enquanto, não há definição quanto ao possível aumento da presença dos alunos e a Prefeitura ainda vai avaliar se adotará medida igual ou diferente da que o Estado divulgou ontem.

Já São Bernardo reiterou a recomendação estadual e informou que está autorizada a retomada das aulas presenciais em instituições de nível superior e escolas técnicas, a partir de 2 de agosto, em linha com o decreto estadual. “O horário de funcionamento seguirá o estabelecido para a atividade de serviços, das 6h às 23h, com ocupação permitida de 60% e demais regras sanitárias, como uso de máscaras, álcool gel, entre outras”, informou em nota. São Caetano e Diadema afirmaram que as instituições de ensino superior se reportam diretamente aos governos estadual e federal.

Ribeirão Pires informou que as novas diretrizes para a retomada de atividades presenciais serão avaliadas pela equipe técnica da pasta. A administração destacou que o município segue os protocolos estabelecidos pelo governo do Estado para as redes estadual e particular de ensino e que no ensino superior, na Faculdade Enau (instituição particular do segmento no município) as aulas estão acontecendo 100% no ensino remoto.

Na rede municipal da cidade (que atende do ensino infantil ao ensino fundamental II), a retomada gradativa e segura das atividades presenciais está programada para 29 de julho, observando também os protocolos sanitários do governo do Estado contra o coronavírus e critérios específicos que serão comunicados nos próximos dias. Mauá e Rio Grande da Serra não responderam até o fechamento desta edição.