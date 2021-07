Guedes: Os 15 milhões de desempregados são os 'invisíveis' descobertos na crise

07/07/2021 | 14:38



O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira, 7, que os cerca de 15 milhões de desempregados no Brasil, citado hoje durante audiência pública na Câmara dos Deputados, representam os trabalhadores "invisíveis" descobertos pelo governo durante a pandemia do novo coronavírus.

Segundo o ministro, o pagamento do auxílio emergencial permitiu que o governo "descobrisse" esta parcela da população, anteriormente desbancarizada. "Há um plano para reduzir o desemprego entre eles", disse Guedes.

O ministro afirmou ainda que uma forma de atacar o problema da fome no País é a adoção do chamado "Fundo Brasil", já citado na audiência de hoje pelo próprio Guedes. "Uma forma de atacar o problema da fome é o Fundo Brasil", disse. "Queremos atacar de forma mais contundente o problema da desigualdade no Brasil."

Guedes participa nesta quarta-feira de audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.