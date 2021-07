Cantor sertanejo Kleber, da dupla com Kaue, morre vítima da Covid-19

06/07/2021 | 08:10



O cantor sertanejo Kleber Oliveira, de 37 anos de idade, morreu no dia 5 de julho após contrair Covid-19.

Ele estava internado em estado grave no AME Américo Brasiliense, na região de Araraquara, no interior de São Paulo, desde maio. A informação da morte foi divulgada pela Galdencio Produções, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira dele ao lado de Kaue, com quem fazia dupla desde 2011.

Eles tinham como hits as músicas Casou Certin e Por Te Amar Assim.

O cantor sertanejo era casado e deixou uma filha de seis anos de idade. Com grande pesar que recebemos a noticia do falecimento de Kleber Oliveira, conhecido como Klebinho (Kleber e Kaue). Nossos mais profundos sentimentos aos amigos e toda a família do artista, diz a nota.