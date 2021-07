Presidente da Junta Comercial prevê entregar a instituição ‘100% digital’

Raphael Rocha

Diário do Grande ABC



04/07/2021



Ex-deputado federal, Walter Ihoshi (PSD) está à frente da Junta Comercial do Estado de São Paulo desde fevereiro de 2019, a convite do governador João Doria (PSDB), e espera entregar até o primeiro semestre do ano que vem uma instituição 100% digital. Em visita ao Diário, o pessedista contou que recebeu a missão do tucano de abreviar ainda mais o prazo de abertura de empresas. “O governador Doria leva a sério o slogan do acelera. Pediu para que a gente pudesse reduzir de três dias e meio o prazo de abertura de empresas para um dia. Com muito trabalho, hoje empresas de menor porte conseguem abrir em 24 horas.”

Ihoshi citou que a pandemia forçou o processo de digitalização da Junta Comercial e que, com o sistema trazendo boas respostas, foi possível projetar a informatização completa dos trâmites burocráticos.

“Evidentemente que não é possível substituir o contato humano. Mas poderemos fazer isso de forma remota. Hoje temos um sistema muito mais amigável, até mesmo ao leigo que queira abrir uma pequena empresa, sem a necessidade de contador. É ganho de agilidade”, comentou.

Segundo o presidente da Junta Comercial, todo ambiente digital da instituição trouxe resultados positivos. Por exemplo, em junho foram abertas quase 26 mil empresas paulistanas, recorde da série história iniciada em 1998.

Ele credita o sucesso à implantação do programa chamado balcão único, que facilita o procedimento de abertura de firma. Na semana passada, Ihoshi esteve no Grande ABC para dialogar com empresários e políticos a respeito da implantação do projeto nas sete cidades. “Tratamos também do assunto com a Agência de Desenvolvimento Econômico (do Grande ABC), por meio do Akira (Auriani, PSB, ex-prefeiturável de Rio Grande), que levou o Aroaldo (Oliveira, diretor da Agência). Sabemos que o Grande ABC passa por processo de desindustrialização e que está à procura de uma nova vocação econômica. A Junta Comercial pode ser suporte neste processo.”

FUTURO ELEITORAL

Deputado federal por três oportunidades, Ihoshi avisou que pretende se candidatar novamente à Câmara Federal. Ele aposta que o pleito do ano que vem apresentará caminho mais fértil aos que adotam discurso mais moderado, na contramão do visto em 2018, quando a polarização e o discurso de ódio pautaram a corrida eleitoral.

Ele disse aguardar as movimentações costuradas pelo dirigente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e também do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB). “São dois atos que definirão a eleição, nacionalmente e estadualmente.”