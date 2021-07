Filho de Genival Lacerda faz live em homenagem ao pai neste sábado

03/07/2021 | 15:54



O músico João Lacerda fará uma homenagem ao pai em uma live musical neste sábado, 3, a partir das 20h. A transmissão será feita pelo canal de YouTube do cantor.

Genival Lacerda faria 90 anos de idade em abril de 2021, mas morreu em decorrência de complicações da covid-19 em janeiro.

"Obrigada pela parceria, apoio e carinho, na live em homenagem aos 90 anos de Genival Lacerda", escreveu João nas diversas postagens que fez no Instagram ao longo dos últimos dias.

Com mais de 70 discos gravados, será um desafio para João reunir o melhor do repertório do pai, conhecido por canções como Severina Xique-Xique e De Quem é Esse Jegue. O filho de Genival conseguiu juntar mais de 10 artistas e bandas como Conde Só Brega, Forró D2, Gittana Pimentel, Mestre Gennaro, entre outros.

A live também será beneficente e as doações, realizadas através de QR Code, serão revertidas ao GAAC- Grupo de Assistência à Criança com Câncer.