Príncipe William disse a amigos que é quase impossível confiar em Harry, enquanto o caçula volta às pressas aos EUA

03/07/2021 | 15:10



Parece que apesar dos príncipes Harry e William terem mantido a cordialidade durante a cerimônia de revelação da estátua da princesa Diana na última quinta-feira, dia 1, a relação entre eles não teve grandes progressos - e fontes próximas ao Duque de Cambridge alegam que o herdeiro do trono inglês sente que não pode mais voltar a confiar no irmão.

De acordo com o jornal britânico Mirror, fontes próximas à família de Lady Di estariam esperançosas quanto a reconciliação dos filhos da Princesa de Gales, porém amigos do príncipe William teriam revelado que ele confidenciou o fato de achar que é quase impossível confiar em Harry.

Com isso, o tão esperado encontro entre os irmãos para realizarem a homenagem à falecida mãe pode até mesmo tê-los colocado cara a cara, mas ao contrário do que muitos esperavam não contribuiu para reaproximar a dupla. Especialistas ainda afirmam que, por enquanto, é melhor que as coisas permaneçam distantes como estão:

Apesar de William e Harry terem se reunido esta semana pela única causa de comemorar o legado de sua mãe, Harry está muito de fora. Eles deram um show, fizeram o que tinham que fazer para garantir que o dia transcorresse sem problemas e se despediram. Não foi nada mais, não havia nada para discutir. As coisas ainda estão muito cruas para William e outros membros da família entreterem Harry, então é melhor deixar as coisas como estão por enquanto.

Os dois príncipes, inclusive, parecem não querer atrair mais críticas para o problema familiar pelo qual estão passando. De acordo com a People, um especialista aponta que a decisão de soltar uma declaração conjunta sobre a homenagem ao invés de realizar discursos individuais - que poderiam acabar evidenciando o distanciamento dos dois - foi uma sábia escolha para levantar uma bandeira de paz na ocasião:

Eles demonstraram uma maneira construtiva de lidar com as diferenças. [Eles] não estavam varrendo [suas diferenças] para debaixo do tapete, mas reconhecendo coisas mais importantes e fazendo isso de uma forma que aqueceu o coração de todos. Foi uma decisão muito bem julgada não fazer discursos. A ideia de discursos rivais poderia ter sido desastrosa, mas fazer uma declaração conjunta considerada foi perfeito e mostra um caminho a seguir.

Além disso, Ken Wharfe, pessoa responsável pela proteção pessoal de princesa Diana e de seus dois filhos no fim dos anos 80, aponta que o evento foi ideia deles e foi um esforço conjunto.

E agora: quais serão os próximos capítulos dessa tensão?

Retorno repentino

Harry, no entanto, acabou não ficando no Reino Unido para arriscar uma aproximação com outros membros da família. De acordo com a Hello Magazine, o Duque de Sussex se dirigiu rapidamente de volta aos Estados Unidos depois da cerimônia de revelação da estátua para apoiar Meghan, que havia perdido um tio no dia anterior. Menos de 24 horas após a tão esperada cerimônia, ele chegou ao Terminal 5 do aeroporto de Heathrow em um veículo do modelo VW MiniBus preto, acompanhado por dois seguranças nos bancos dianteiros.

O tio em questão é Michael Mike Markle, irmão do pai de Meghan Markle, que já foi envolvido em diversas polêmicas ao lado da filha pelo fato dos dois terem uma relação distante e fria. De acordo com o Mirror, Mike era um homem muito orgulhoso de sua sobrinha, mas desaprovava o modo como ela tratava o próprio pai - além de nunca ter chegado a conhecer o príncipe Harry.

Fontes próxima ao tio paterno da Duquesa de Sussex afirmam que o homem, que sofria de Mal de Parkinson, falava com carinho da sobrinha com certa frequência e fazia piada com o fato de ter um membro da monarquia em sua família:

Mike era um homem adorável, gentil, de fala mansa. Ele sempre ficava feliz quando perguntado sobre Meghan, mas sempre que falava com alguém, ele queria falar principalmente sobre sua falecida esposa - ele a amava muito. Ele era bastante conhecido em sua comunidade por ser tio de Meghan, e sempre parava para um bate-papo para dizer o quanto estava orgulhoso dela, embora não concordasse com frequência com a maneira como ela tratava as coisas. Ele normalmente apenas ria e dizia: Não é todo dia que você tem um príncipe na família, eu suponho!

Com a repentina volta de Harry aos Estados Unidos, ainda não há uma previsão de quando o duque e sua família farão uma visita à Inglaterra - embora veículos ingleses apostem que isso não deve acontecer tão cedo. De acordo com a People, ainda, os membros da família real estariam ansiosos em ver os dois filhos do casal Sussex, já que teriam visto Archie apenas duas vezes desde o nascimento do pequeno e ainda não tiveram a oportunidade de conhecer Lilibet, que completa um mês de vida no próximo domingo, dia 4.