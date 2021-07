Homem acompanhado de 11 mulheres morre em quarto de hotel em São Bernardo

Da Redação

02/07/2021 | 17:10



Um policial civil morreu, na manhã desta sexta-feira (2), dentro de um motel localizado na avenida Piraporinha, altura do número 22, no bairro do Planalto, em São Bernardo. A suspeita é que ele tenha sofrido um mal súbito. Segundo informações iniciais, o homem, de 50 anos, estava acompanhado de 11 mulheres no local, para comemorar o seu aniversário.

Ainda de acordo com as informações, ele teria reservado quatro quartos no motel, todos interligados para a celebração. Quatro das 11 mulheres perceberam que o rapaz estava frio e então, acionaram a gerência do local. Segundo informações do BO (Boletim de Ocorrência), com a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o policial já estava morto e a equipe do serviço de atendimento encontrou uma cartela do remédio Tadalafila - fármaco da classe dos prescritos e usados na terapêutica da disfunção erétil - com ele. A equipe ainda observou que a cartela estava faltando um comprimido, provavelmente, já ingerido pelo homem.

O policial era investigador e trabalhava na Zona Sul de São Paulo. O caso foi registrado no 3° Distrito Policial da cidade como morte natural.