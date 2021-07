Evento infantil reúne influenciadores digitais em oficina para desenvolvimento de habilidades

Yasmin Assagra

02/07/2021 | 15:28



A Super Cérebro Santo André realiza, na tarde deste sábado (3), a Oficina Super Cérebro – Digital Influencer, a partir das 14h. O encontro exclusivo vai oferecer atividades voltadas para os desenvolvimento de habilidades nas crianças, como foco, atenção, raciocínio lógico, liderança e trabalho em equipe.

A oficina contará com a participação de 15 digitais influencers do Grande ABC, entre 5 e 12 anos, como Enzo Oliveira, Sarah Sophia e Heloisa Miralhas. Na ocasião, eles vão participar de atividades que vão trabalhar o socioemocional e funções cognitivas, através de jogos internacionais indicados para estimular a parte de planejamento, estratégia e resolução de problemas. A oficina também oferecerá o Soroban, a calculadora japônesa que trabalha o foco e a memória.

A proprietária da franquia do Super Cérebro de Santo André, Rosah Gyurkovitz, comenta que a oficina será importante para trabalhar funções nas crianças que mexem muito em celulares ou notebooks. “O objetivo é mostrar que jogos e atividades como essas conseguem trabalhar os dois lados do cérebro. O que com o excesso de tela acaba atrapalhando algumas funções”, comenta.



Atividades também são trabalhadas em encontros realizados no Super Cérebro.

Foto: Divulgação

O encontro será realizado no Buffet Pimentas no Reino, no bairro Jardim, em Santo André, e respeitará todos as determinações contra a pandemia da Covid-19. Inclusive, luvas descartáveis serão obrigatórias para o manuseio de jogos e itens da oficina. O evento não é aberto ao público, é exclusivo para os influenciadores e suas mães e será transmitido pelas redes sociais dos convidados.