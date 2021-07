Estado e Agência de Desenvolvimento Grande ABC firmam parceria

Da Redação



01/07/2021 | 15:47



Em reunião de plnejamento estratégico promovido pela Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, que está sendo realizada nesta quinta-feira (1º), o secretário executivo de desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo, Bruno Rocha Nagli, anunciou parceria com a região, visando fomentar a economia das sete cidades. O encontro está previsto para terminar às 17h, quando relatório com planos para a próxima década deve ser divulgado.

"Nós identificamos uma série de oportunidades. Em meia hora mapeamos áreas como a ampliação do Banco do Povo, novos polos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), linhas de financiamentos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) para inovação, ou seja, a inserção ainda maior do Grande ABC nas ações estaduais”, destacou Nagli.

Aroaldo Oliveira da Silva, presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, explicou que o planejamento estratégico será articulado entre os poderes público e privado com o objetivo de devolver a competitividade regional. " O Grande ABC se tornou referência no Brasil porque teve a união de todos esses atores em prol do desenvolvimento. Temos que ter a união de todas essas forças para darmos o salto necessário para voltar a fazer parte das cadeias mundiais de valores, das cadeias globais de produção, e o (Grande) ABC tem a capacidade de conhecimento intelectual e produtivo para retomar esse gigantismo", apontou.

Presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) salientou a importância de incluir pautas de inovação para garantir o desenvolvimento econômico regional. "Não só da competitividade, da redescoberta da vocação do Grande ABC, que continua a ser a melhor esquina do Brasil, com uma posição logística favorável, mas que também que precisa se reinventar, e a Agência (de Desenvolvimento Econômico) pode ser esse condutor”, sugeriu Serra.