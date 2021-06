Gui Napolitano é eliminado e tribo Calango tem noite cinco estrelas; saiba o que rolou no oitavo episódio de No Limite!

30/06/2021 | 01:10



Após cinco vitórias consecutivas da tribo Carcará, os integrantes da Calango tiveram que suar dobrado em No Limite. No episódio que foi ar nesta terça-feira, dia 29, André Martinelli foi eleito o líder da equipe com o intuito de virar o jogo.

- Eu tenho isso de querer servir, de ajudar as pessoas. Esse papel de líder me deixou realmente feliz e é uma responsabilidade bem grande, disse o ex-BBB13.

Por outro lado, Kaysar decidiu dar um ponto final nas suas tradições de ler borra de café e comer cactos antes dos desafios, já que não estavam dando muita sorte.

- Falei: gente, não quero mais ler. Porque fico vendo muita coisa, e daí não quero ver algumas coisas e depois vou ter que falar de um jeito que está tudo uma maravilha. E a borra de café está me mostrando outras coisas. E nem comemos cactos hoje, comentou o sírio.

Na Prova do Privilégio, cada tribo precisou ter concentração e velocidade para arremessar sacos de areia, derrubar um painel e montar o quebra-cabeça. Por fim, Calango conseguiu conquistar a vitória que não aparecia há semanas. Além dos costumeiros suprimentos, dessa vez os vencedores também garantiram uma noite cinco estrelas para comemorar a vitória - com quatro camas quentinhas, edredom, roupões bebidas, jantar com lagosta e muitos outros mimos. Chique!

Durante a Prova da Imunidade, teve banho de água fria - literalmente! O objetivo era pegar água do mar e passar para o parceiro com um balde, para liberar a chave do baú e resgatar peças de mais um quebra-cabeça. Calango fez bonito e mandou Carcará para o Portal da Eliminação, além de ganhar um cartão de crédito para comprar itens de limpeza pessoal como escovas de dente, creme denta e kit unha. Já Gui Napolitano se deu mal e foi eliminado do reality pela equipe perdedora.