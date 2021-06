Câmara de Sto.André aprova reforma da Previdência, mesmo com protesto

Fábio Martins

29/06/2021 | 17:54



A Câmara de Santo André aprovou na tarde desta terça-feira (29) a minirreforma da Previdência municipal, a despeito de pressão de servidores, que ocupam a área do Paço. Foram 17 votos favoráveis e quatro contrários. Com a decisão, a proposta vai para sanção do prefeito Paulo Serra (PSDB).

Na semana passada, o governo protocolou projeto que visa unificar as massas de funcionários que contribuem com o IPSA (Instituto de Previdência de Santo André). A administração tucana argumenta que o texto, além de busca reequilíbrio financeiro, atende a dispositivos de legislação federal.

Atualmente, existem dois fundos distintos, sendo um deles apontado como deficitário. Para cobrir as despesas, a Prefeitura faz aporte mensal ao IPSA – segundo o Paço, de pouco mais de R$ 20 milhões. A mudança prevê a prorrogação em 28 anos do prazo para quitação da dívida, o que daria fôlego aos cofres municipais.

Somente os vereadores Pedro Awada (Patriota), Wagner Lima (PT), Eduardo Leite (PT) e Ricardo Alvarez (Psol) foram contrários ao projeto de lei. Mas a base de sustentação, maioria na casa, fez valer a força.

Servidores públicos que compareceram ao Paço quase entraram em conflito com a GCM (Guarda Civil Municipal), que formou um cordão de isolamento para impedir acesso ao plenário. A Câmara requereu reforço da guarda e cerca de 30 agentes da corporação atuaram no caso.



Sindserv pediu adiamento da proposta, alegando que não houve diálogo e nem justificativa para a urgência. “Queríamos uma audiência pública, inclusive, para discussão aprofundada. É projeto complexo. Faltou conversa e não há essa necessidade”, afirmou Durval Ludovico, representante do sindicato, ao acrescentar que os servidores decidiram, em votação, estado de greve.