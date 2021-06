Esposa de Fausto Silva faz aniversário e ganha declaração do filho: Você merece tudo de melhor desse mundo

29/06/2021 | 10:10



Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, ganhou uma declaração do filho mais velho, João Guilherme! Na última segunda-feira, dia 28, ela fez aniversário e foi parabenizada pelo rapaz. João publicou uma foto abraçado com a mãe no Instagram Stories e escreveu:

Feliz aniversário, mãe! Você merece tudo de melhor desse mundo. Te amo muito!

O jovem de 17 anos de idade, que surpreendeu após fazer uma cirurgia bariátrica em 2020, é o filho mais velho de Luciana Cardoso e Faustão. Eles também são pais de Rodrigo Silva, de 12 anos de idade.

Quem também parabenizou a esposa de Fausto Silva foi a apresentadora Ticiane Pinheiro, que usou o Instagram para publicar fotos com a amiga:

Parabéns para essa minha amiga que é pura luz e alegria. Ela agrega, ela é carinhosa, festeira, inteligente, engraçada e tem sempre um conselho bacana para nos dar. Obrigada por me deixar fazer parte do seu seleto grupo de amigas!!! Obrigada por sua amizade de anos. Amo você e estarei sempre aqui para o que der e vier. Que a gente comemore muito a vida juntas, com muitas viagens, muitas cantorias, muitas pizzas, muitos carteados e muito amor! Tudo de mais lindo sempre! Saúde, sorte e sucesso.