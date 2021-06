Na China, PBoC promete tornar política monetária mais direcionada e flexível

29/06/2021 | 08:24



O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) prometeu, em sua última reunião de política monetária, que tornará sua política mais direcionada e flexível e, ao mesmo, manterá o índice de alavancagem do país estável. A postura do PBoC vem após a China se recuperar fortemente dos efeitos da pandemia de covid-19, dando a Pequim espaço para lidar com problemas estruturais e a tendência de forte aumento de dívidas.

Em comunicado divulgado após o fim de sua reunião trimestral, o PBoC disse que usará reempréstimos, redesconto e outros instrumentos monetários para ajudar diretamente as pequenas empresas do país. O BC chinês também prometeu orientar instituições financeiras a ampliar empréstimos de médio e longo prazos a fabricantes e negócios privados, numa tentativa de igualar suas contribuições à economia chinesa.

Um recente ajuste no teto dos compulsórios bancários pode potencializar reformas anteriores das principais taxas de empréstimos, ajudando a reduzir o custo do crédito para empresas, ressaltou o PBoC. O Banco do Povo da China afirmou também que poderá estudar formas de apoiar empresas que busquem cortar emissões de carbono, dentro da estratégia de Pequim de atingir metas de neutralidade em carbono.

O BC chinês prometeu ainda buscar maior coordenação internacional em políticas econômicas e manter a taxa de câmbio do yuan mais flexível. Fonte: Dow Jones Newswires.