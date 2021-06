Festival Raízes de Porto Seguro divulga pratos e estabelecimentos participantes

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



28/06/2021 | 15:20



Festival Raízes de Porto Seguro divulga, através do Instagram oficial, os pratos e estabelecimentos participantes. O evento que começa nessa quarta-feira (30) e vai até o dia 17 de julho, contará com a participação de mais de 60 estabelecimentos do município e dos distritos de Caraíva, Arraial d’Ajuda e Trancoso. Para quem quiser ter um gostinho do evento, basta visitar a página @raizesdeportoseguro no Instagram.

As postagens com os pratos acontecem todos os dias até o início do evento, com intuito de aquecer os ânimos de quem deseja saborear as iguarias. No site do festival raizesdeportoseguro.com.br, é possível encontrar informações mais detalhadas como endereço e contato dos estabelecimentos, além dos preços de cada prato.



O Festival oferecerá ao público pratos concebidos a partir da proposta central do evento: homenagear e celebrar as contribuições da culinária indígena na gastronomia local. Amplamente baseada em produtos frescos e naturais, a cultura alimentar indígena é historicamente baseada na caça, colheita e pesca, o que inclui uma gama de possibilidades com frutos do mar, tubérculos, raízes, frutas, sementes e outros. Para o Festival Raízes de Porto Seguro, a proposta é usar algum desses ingredientes e unir o tradicional ao contemporâneo nos pratos oferecidos através de criações ou releituras.



Preparativos

Para se adequar às exigências do período de pandemia, o evento será realizado em formato híbrido. Assim, os clientes poderão consumir os pedidos presencialmente ou solicitar o serviço de delivery. O evento contará também com uma programação online no Instagram do festival, com a participação de chefs locais que farão releituras de pratos da culinária indígena.



Outra novidade do festival foi o suporte dado aos estabelecimentos. Todos os restaurantes passarão por uma consultoria de biossegurança, viabilizada financeiramente pelo Sebrae em parceria com o Sicoob Costa do Descobrimento. Já o Senac ofereceu mentorias online com o instrutor de hotelaria e chef de cozinha, Uelcimar Santos, para assessorar os restaurantes que precisavam de orientação com os pratos que foram criados especialmente para o festival.