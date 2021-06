Duas adolescentes são esfaqueadas em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio

27/06/2021 | 15:57



Duas adolescentes foram esfaqueadas na noite de sábado, 26, no bairro do Bom Retiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Elas teriam sido atacadas pelo namorado de uma delas. As duas jovens foram encaminhadas ao Hospital Estadual Alberto Torres e seus quadros de saúde são considerados estáveis.

Segundo a PM, na noite de sábado policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar a entrada de duas pessoas feridas por arma branca no Hospital Estadual Alberto Torres. Os PMs foram informados que as jovens, duas irmãs, foram atacadas pelas costas e estavam em atendimento médico.

De acordo com a mãe delas, as garotas foram atacadas por um jovem que morava com a família e que havia iniciado uma discussão com as adolescentes. A polícia ainda não deu informações sobre o acusado. O caso foi registrado na 74ª DP.