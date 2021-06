Marina Ruy Barbosa revela que gosta de ser chamada de inteligente: - É mais top

27/06/2021 | 15:11



Já dizia Cristina Yang, de Grey's Anatomy, se quer me elogiar, elogie o meu cérebro! No último sábado, dia 26, Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais para bater um papo com os fãs e revelou que não liga para elogios estéticos, o que ela gosta mesmo é quando a chamam de inteligente.

- Sinceramente? É uma bobagem. Óbvio que elogios são sempre bem-vindos e faz bem para a autoestima como mulher. Mas beleza é uma questão tão relativa, cada um tem sua própria e acho ruim quando a gente coloca isso em um lugar comparativo, sabe? Ser chamada de bonita é bem-vindo, mas de inteligente, hoje, eu acho mais top, disse nos Stories.

A atriz ainda contou sobre a pressão das críticas e deu algumas dicas de como se livrar da ansiedade:

- Hoje em dia eu sou muito mais bem resolvida e mais segura. Mas nem sempre foi assim, e nem sempre é assim, depende da situação. Mas tento não me pressionar mais ainda. Até porque, como eu falei, já sou muito ansiosa, então tenho que tomar cuidado pra certas coisas não serem gatilho, sabe? Afinal, a vida é sua, então por que se preocupar tanto em atingir as expectativas dos outros? Não perco mais tempo tentando agradar.