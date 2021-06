Do Diário do Grande ABC



27/06/2021 | 14:00



Quem está desempregado pode se inscrever a uma das 581 vagas disponíveis na região. Os salários chegam a R$ 3.000, caso de chance para técnico de enfermagem do trabalho, disponível na agência de empregos Luandre, que totaliza 70 oportunidades nesta semana. A candidatura pode ser feita pelo aplicativo da recrutadora.

Os moradores de São Caetano podem se candidatar a uma das 280 vagas disponíveis. As oportunidades podem ser consultadas no Portal do Emprego (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br), onde é possível cadastrar o currículo gratuitamente.

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André possui 90 oportunidades disponíveis. Destacam-se 41 postos para operador de vendas em lojas e 30 para operador de caixa. Para mais detalhes e inscrições é necessário agendar atendimento pelo telefone 4433-0776.

Ribeirão Pires conta com 79 vagas disponíveis, tais como servente de limpeza e operador de caixa. Interessados podem comparecer ao PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), instalado na Avenida Capitão José Gallo, 55.

Diadema está com 35 chances em aberto, sendo quatro para cozinheiro e quatro para fiscal de prevenção. Os postos podem ser consultados nas redes sociais da Prefeitura e os currículos podem ser enviados para o e-mail vagas.emprego@diadema.sp.gov.br.

Em Mauá, são 26 vagas abertas, tais como sete chances como motorista de caminhão leve. O centro público, onde é possível se candidatar às vagas, fica na Rua Jundiaí, 63.

O PAT de Rio Grande da Serra possui uma oportunidade para auxiliar de limpeza temporário. O currículo pode ser enviado para o e-mail patrgs.vagas@gmail.com.