Grande ABC tem semana com menos óbitos por Covid desde início de março

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



27/06/2021 | 00:27



O Grande ABC encerrou ontem a semana epidemiológica com menos de 200 mortes por Covid pela primeira vez desde o início de março. De acordo com os boletins enviados pelas prefeituras, foram 193 óbitos nos últimos sete dias, menor número desde o apurado entre 7 e 13 de março, quando foram 175 falecimentos.

Outro indicador positivo é que a média de perdas por dia caiu pela segunda semana consecutiva, desde as 38 mortes a cada 24 horas registradas entre 6 e 12 de junho. Nos sete dias seguintes a média diária foi de 35 e, de domingo até ontem, despencou para 28.



O número de novos casos de Covid-19 também apresenta tendência de queda, mas com bem menos intensidade. Foram 1.073 por dia entre 6 e 12 de junho, depois caiu para 789 e, na última semana, foram 748 diagnósticos positivos a cada 24 horas.



Os indicadores positivos são consequência do avanço da vacinação no Grande ABC. Até ontem, 1.415.136 doses já haviam sido aplicadas, sendo que 1.071.474 são referentes à primeira dose e 343.662, à segunda. Se levarmos em consideração apenas as pessoas com 18 anos ou mais, 50,6% da população composta por 2,1 milhões de habitantes já iniciam o esquema vacinal, enquanto 16,2% já receberam o reforço. Já com base nos 2,8 milhões de moradores do Grande ABC, a primeira dose já chegou para 38,1% e a segunda para 12,2%.



NOVA OPÇÃO

Ao menos três cidades da região já aplicam a vacina da Janssen, laboratório belga que é braço da farmacêutica norte-americana Johnson & Johnson. São Caetano, que recebeu 1.500 doses na quinta-feira, foi a primeira a iniciar a proteção da população com o fármaco. Santo André, que foi contemplada com 5.570 doses, e Diadema, que recebeu 3.010, iniciam hoje o uso do imunizante, que, diferentemente dos outros três que já haviam sido aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) – Coronavac, Oxford e da Pfizer – é de dose única e garante 66,9% de eficácia para casos leves e moderados e 76,7% para casos graves.



ESTADO E BRASIL

Ontem foram reportados mais 39.926 diagnósticos positivos e 310 mortes por Covid no Estado. Com isso, o total chegou a 3.688.128 infectados e 125.916 óbitos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Estado é de 76,8% e na Grande São Paulo é de 71,5%.

No País, de acordo com boletim do Ministério da Saúde, foram mais 64.134 casos e 1.593 mortes em 24 horas. Com isso, o total chegou a 18.386.894 infectados e 512.735 óbitos. O total de brasileiros recuperados da doença chegou a 16.582.053.