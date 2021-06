Aposentado José Roberto Martinez morre em São Caetano

da Redação



26/06/2021 | 16:30



O aposentado José Roberto Martinez, 68 anos, morador do bairro Santa Maria, em São Caetano, morreu hoje. Ele teve a história contada pelo Diário em abril deste ano, já que fabricou um elevador em sua casa para se locomover melhor em sua casa, já que tinha Parkinson.

De acordo com a família, o óbito ocorreu por complicações da doença, que além de degenerar os movimentos causa a atrofia de músculos e perda de função dos órgãos. O velório será amanhã, domingo, das 8h às 11h, na Ossel (Av. Goiás, 459) e o enterro acontece em seguida, 11h30, no Cemitério das Lágrimas.

Em comunicado, a filha Erika Martinez afirmou que entende caso não haja a possibilidade de comparecer pela situação da pandemia. "Sei que meu pai também pois era um espírito evoluído e de luz. Mas, caso queiram passar, pois sabemos que ele era querido demais, haverá o controle para não acúmulo de pessoas havendo rotatividade e todas medidas de segurança", disse.

Conforme a matéria do Diário, o ex-metalúrgico, que trabalhou 22 anos nas montadoras da região, resolveu fabricar e instalar elevador particular para que, quando estivesse mais debilitado, pudesse acessar o andar de cima do sobrado onde mora. Ele deu início ao projeto em 2015 e buscou itens em comércios de reciclagem ou em “feiras de garagem” para a construção do equipamento.