Com 14 jogadores pontuando, Bucks arrasam com Atlanta e empatam final do Leste

26/06/2021 | 08:29



O Milwaukee Bucks se recuperou em grande estilo na final da Conferência Leste da NBA, diante do Atlanta Hawks. Num. Excelente jogo coletivo, contou com 14 de seus 15 jogadores pontuando para igualar a série em 1 a 1 com arrasadora vitória por 125 a 91.

Após derrota dolorida e apertada no jogo 1, a partida de sexta-feira à noite no Fiserv Fórum, em Milwaukee, foi conquistada antes do intervalo. Com "sangue nos olhos" e precisam nos arremessos, os jogadores dos Bucks fizeram incríveis 77 pontos em dois períodos mágicos.

A vantagem de 32 pontos foi uma resposta de Giannis Antetokounmpo e companhia que o Milwaukee está bem vivo e forte na decisão.O astro comandou a vitória com 25 pontos e 9 rebotes. Mas o jogo coletivo fez a diferença.

Apenas Justin Jackson não anotou pontos para os Bucks entre os 15 atletas disponíveis para a partida. Do mais, ao menos dois pontos feitos por um dos outros 14 jogadores. Foram impressionantes 96 arremessos em 48 minutos de partida, dois por minuto.

E um porcentual de acerto acima de 52. Acrescidos as 15 bolas de três convertidas. Em uma noite de vingança, os Bucks foram melhores e bem superiores em muitos quesitos. 29 assistências contra 13 de um apagado Hawks, 47 rebotes diante de 34, além de 16 assistências a mais, com 29 a 13.

Destaque do jogo um com assustadores 48 pontos, desta vez o armador Tray Young pouco fez pelo Atlanta. Mesmo sendo o cestinha do time, anotou somente 15 pontos numa noite a ser esquecida. "Eu tenho que melhorar. E eu vou", prometeu o armador, após jogo apagado.

Confira o resultado de sexta-feira:

Milwaukee Bucks 125 x 91 Atlanta Hawks

Confira o jogo deste sábado:

Los Angeles Clippers x Phoenix Suns

Confira o jogo deste domingo:

Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks