Daniel e Aline de Padua esperam pelo terceiro filho juntos

25/06/2021 | 17:10



O cantor Daniel deu uma noticia muito legal aos seus seguidores do Instagram: ele e a esposa Aline de Padua esperam pelo terceiro filho juntos!

Queremos dividir esse momento tão especial com todos vocês! A família vai aumentar! Que esse ser de luz que está chegando, venha com muita saúde, que seja muito feliz e que faça a diferença nesse mundo que estamos vivendo! Obrigado a Deus por estar nos proporcionando viver tudo isso e poder partilhar com todos vocês!, escreveu o músico na rede social.

Daniel e Aline já são pais das pequenas Lara e Luiza. Será que vem outra menininha por aí? Ou dessa vez é um menininho?