Saiba mais sobre o Navio da Xuxa, que tem roteiro programado para 2022

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



25/06/2021 | 16:56



A Rainha dos Baixinhos decidiu celebrar seu aniversário de 59 anos de um jeito bem diferente. Em 2022, ela vai participar do cruzeiro temático Navio da Xuxa. Com direito a festas, gincanas, exposições, shows e brincadeiras que remetem à carreira da artista, o roteiro de três noites (entre 25 e 28 de março), será realizado a bordo da embarcação MSC Preziosa.

Navio da Xuxa

No site oficial, a organização do Navio da Xuxa informa que o roteiro da viagem será definido somente na semana do evento. Entretanto, já divulgou que o ponto de partida será o porto de Santos, no litoral paulista.

Com 1.751 cabines, o MSC Preziosa pode receber até 4.335 viajantes. O navio conta com uma série de atrações para entreter o público de diversas maneiras. Entre elas, sete restaurantes, 20 bares e quatro piscinas. Há também academias, spa, áreas poliesportivas e espaços infantis para os baixinhos.

Os pacotes para curtir o Navio da Xuxa são vendidos por agências parceiras e pelo site oficial. Algumas cabines já estão esgotadas, mas ainda é possível encontrar pacotes para acomodações duplas, triplas e quádruplas. Os preços (do segundo lote) variam de R$ 3.934 a 14.938 por pessoa. Os valores incluem taxa de embarque, alimentação completa (sem bebidas alcoólicas), festas a bordo, shows e seguro viagem.

