Mirela Janis e Yugnir Ângelo são o sexto casal eliminado do Power Couple Brasil, com 26,21% dos votos

25/06/2021 | 01:10



Mirela Janis e Yugnir Ângelo foram eliminados do Power Couple Brasil 5 na noite desta quinta-feira, dia 24, após disputarem a berlinda com Mari Matarazzo, Matheus Yurley, Nina Cachoeira e Filipe Duarte. A dupla, que ficou na mira dos participantes durante a votação ao vivo, recebeu apenas 26,21% dos votos do público e se despediu da Mansão Power.

Os pombinhos ainda tiveram a missão de escolher o destino da Herança da DR. Nesta semana, eles indicaram Deborah Albuquerque e Bruno Salomão para apostarem tudo na primeira prova do ciclo, além de JP Mantovani e Li Martins para investirem mil reais na mesma dinâmica.

- O que eu mais vou lembrar do programa é que eu fui pedida em noivado e vou casar, disse Mirela.