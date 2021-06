Os melhores métodos de pagamento online para apostas online

Da Redação

No mundo das apostas digitais, ganhar dinheiro de forma segura e eficiente é um tema fundamental e sensível para qualquer apostador, seja mais novato, seja mais experiente. Por isso, é crucial saber qual o melhor método de pagamento online de acordo com as suas necessidades.

De forma geral, as opções têm acompanhado as particularidades do mercado de apostas online e dos seus utilizadores. Aqui, a velocidade dos processos e das transferências de dinheiro é um dos fatores chave e, com a evolução da tecnologia, surgem opções cada vez mais simples e rápidas. A última geração de pagamentos, por exemplo, são as carteiras eletrônicas. O seu desenvolvimento foi impulsionado pelo fato de existirem mais de dois bilhões de utilizadores de smartphones e internet em todo o mundo.

O fato é que, independentemente do seu perfil como apostador, a gestão do dinheiro é crucial. Depositando na Betfair, por exemplo, você tem a variedade de encontrar métodos de pagamento online e depósito, tendo a garantia de poder apostar com total segurança. A seguir, conheça as opções.

Carteiras eletrônicas

A mais recente inovação quando o assunto é métodos de pagamento online são as carteiras eletrônicas (e-wallets). Sua principal vantagem é a velocidade para guardar dinheiro, transferi-lo entre contas ou usá-lo para transações nos sites das casas de apostas online. Uma das desvantagens, porém, é serem normalmente alvo de taxas dos sites de cassino ou apostas esportivas, quando se usa para depositar ou levantar fundos.

Vale destacar também que colocar dinheiro em uma carreira eletrônica é fácil. É possível usar cartão de crédito, boleto bancário, entre outras opções e, posteriormente, basta transferir para uma das casas de apostas em que esteja registrado. Os modelos mais utilizados no mercado brasileiro de apostas esportivas são Neteller e Skrill. Mas outras e-wallets também são aceitas, como ecoPayz, MuchBetter, VCreditos e Pay4Fun.

Cartões de crédito

A utilização de cartões de crédito é a maneira mais comum de realizar transações em todo o mundo, além de ser de elevada confiabilidade. As facilidades que eles proporcionam, aliados a comodidade e a rapidez com que as ações ocorrem, também fazem com que seja o modo mais utilizado por apostadores.

Os cartões de crédito são uma boa opção se o usuário fizer uma gestão inteligente. Por isso, a sugestão é que se informe junto da casa de apostas e que consulte o banco uma vez que algumas entidades cobram taxas pelas suas transações. No Brasil, as redes Visa e Mastercard são as mais populares.

A parte ruim deste método de pagamento é que ele está sujeito a flutuações cambiais, além das taxas de conversão, que sempre punem o jogador.

Débito online

A vantagem do débito online é que o pagamento acontece em tempo real, sendo essa transação segura e mediada pelo banco. Além disso, o risco de chargeback é baixo e, para as casas de apostas online, as taxas também compensam. Porém, apesar de prático, o caminho é um pouco mais demorado do que o cartão de crédito.

Transferência Bancária

As transferências bancárias são um método de pagamento muito seguro e ideal para apostadores que fazem depósitos e levantamentos de montantes superiores, como é o caso dos profissionais. Isso sem contar que são aceitos pela maior parte dos sites de jogo online para levantar fundos.

Uma das maiores desvantagens, porém, são as taxas impostas pelos bancos. Os depósitos podem levar entre 1 e 5 dias a serem creditados na sua conta. A maioria dos sites de apostas oferecem um limite de duas transações por dia com um máximo de US$ 500 por transferência (os limites podem ser aumentados ao longo do tempo).

Boleto bancário

Boleto bancário é um método de pagamento baseado em cartões usado no Brasil. É como se fosse um recibo de pagamento bancário, que confere ao receptor um crédito com o valor exato especificado no papel.

No entanto, muitos empreendedores torcem o nariz e não o consideram entre os métodos de pagamento online. Um dos motivos para esse descrédito foi o número elevado de golpes envolvendo boletos bancários. Para reverter essa situação e assegurar a transparência nesse tipo de transação, a Febraban anunciou o fim de boletos sem registro. Ou seja, a questão da segurança foi potencializada.