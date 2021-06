Pai e irmão de Cristiano Araújo lamentam aniversário de seis anos da morte do cantor: Pior dor que um ser humano pode ter

24/06/2021 | 13:10



Seis anos atrás, no dia 24 de junho de 2015, morreu o cantor sertanejo Cristiano Araújo, conhecido pelos sucessos Cê Que Sabe e Hoje Eu Tô Terrível. O artista, de 29 anos de idade, e a namorada Allana Morais, de 19 anos de idade, sofreram um acidente de carro enquanto retornavam de um show do cantor - e foram relembrados pelo pai de Cristiano, João Reis, e por seu irmão Felipe Araújo nesta quinta-feira, dia 24.

Através do Instagram, João compartilhou um clique do filho ao lado da namorada, e lamentou o sentimento de perda que aumenta com a chegada do aniversário de morte dos dois jovens:

Hoje é um dia muito difícil pra todos nós, uma data que era para ser esquecida das nossas memórias! Há seis anos vivi o pior momento da minha vida, senti a pior dor que um ser humano pode ter, e as cicatrizes eternizaram no meu coração! Como me faz falta esse sorriso, como é doloroso ter que conviver com essas lembranças!

Apesar disso, ele ressalta o desejo de que todos que conheceram o casal, seja de modo íntimo ou como fãs, guardem apenas memórias boas sobre os dois, e revela rezar pelo conforto daqueles que sentiram a perda:

Peço a Deus todos os dias que dê paz espiritual e que nos confortem para que possamos ter sempre a certeza de que estão bem olhando por todos nós aqui e que um dia possamos nos encontrar e matar essa saudade que aumenta a cada dia e ter a certeza que Deus faz tudo certo! Te amo meu filho, e sou muito orgulhoso de ser seu pai.

Felipe Araújo, por sua vez, publicou uma série de imagens e vídeos nos quais aparece ao lado do irmão, inclusive um clique de quando os dois eram crianças, e também lamentou a chegada da data:

Aquele dia 24 que fere a alma e o coração. Já se passaram seis anos e a saudade não mudou, não diminuiu e não deu trégua até hoje. A esperança é de um dia te encontrar novamente e te fazer sentir orgulho. Muito obrigado por tudo que ainda me ensina, diariamente. Eu te amo demais, meu menino.