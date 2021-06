EUA dizem que secretária de Comércio atuou para fortalecer laços com UE em cúpula

23/06/2021 | 17:10



O Departamento de Comércio dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira que a titular da pasta, secretária Gina Raimondo, atuou para fortalecer os laços comerciais e de tecnologia com a União Europeia durante a cúpula de Bruxelas, realizada entre os dias 14 e 16 de junho.

A representante norte-americana acompanhou o presidente Joe Biden na viagem ao Velho Continente. Durante o encontro, foi lançado o Conselho de Comércio de Tecnologia (TTC, na sigla em inglês), um dos principais passos para a aproximação entre as potências.

O TTC representa uma "oportunidade histórica", segundo o comunicado, de aprofundar a integração entre as economias, especialmente em setores facilitados pela tecnologia, através de um melhor alinhamento de padrões e políticas no setor.

Assim, de acordo com a nota, os países apoiarão cadeias de abastecimento transatlânticas e promoverão o uso de tecnologias digitais por pequenas e médias empresas.

Raimondo reforçou a necessidade de EUA e UE trabalharem em conjunto e disse que ambos têm "muito mais" elementos que os unem do que os dividem, uma vez que são "democracias comprometidas com as liberdades individuais e concorrência justa, incluindo privacidade de dados".

Na capital belga, Raimondo se encontrou com líderes da Comissão Europeia e da indústria de tecnologia, com o intuito de "fortalecer a profunda base comercial na parceria transatlântica".

Segundo o comunicado, as autoridades também concordaram sobre a importância de garantir padrões duradouros para as transferências de dados entre EUA e UE e para cidadãos e empresas de ambas as partes, e em continuar as negociações por um compromisso compartilhado com privacidade, proteção de dados e o Estado de Direito.