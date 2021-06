Britney Spears acusa o pai de obrigá-la a fazer show enquanto estava doente - e fará rara aparição em julgamento sobre sua tutela

23/06/2021 | 11:10



Parece que a polêmica acerca da tutela de Britney Spears ainda está longe de acabar. De acordo com novos relatórios obtidos pelo The New York Times sobre o processo que a cantora move para remover o pai, Jamie Spears, da posição de responsável por sua tutela, as queixas e pedidos da artista sobre o assunto datam de 2014 - e a situação chegou a um ponto em que a própria Britney decidiu participar da audiência de julgamento que ocorre nesta quarta-feira, dia 23.

De acordo com o veículo, relatórios emitidos em 2014 afirmam que, na época, Britney havia apresentado uma longa lista de queixas que justificavam seu pedido para que o pai fosse afastado da condição de seu conservador, citando os problemas de Jamie com o álcool, o fato de não poder escolher com quem iria se relacionar ou mesmo qual a cor dos armários de sua cozinha e, ainda, situações em que teria sido obrigada pelo pai a fazer shows mesmo estando doente.

Já um documento de 2016 aponta novas reclamações da cantora sobre não ter autonomia dentro da própria vida - e também apresenta questionamentos da artista sobre o controle de seu dinheiro:

Ela articulou que sente que a tutela se tornou uma ferramenta opressora e de controle contra ela, e que o sistema tinha muito controle sobre si. Ela está cansada de ser explorada e disse que é ela quem trabalha e ganha dinheiro, mas todos ao seu redor estão em sua folha de pagamento.

Já em 2019, a cantora chegou a acusar o pai de obrigá-la a se internar em uma clínica de reabilitação para tratar de sua saúde mental e de fazê-la se apresentar contra sua vontade. Britney ainda afirma que o pai estaria obcecado em controlar sua vida, impedindo até mesmo que ela fizesse amigos e permitindo que ela tivesse acesso a apenas dois mil dólares por semana - cerca de nove mil e 900 reais - de sua fortuna, avaliada em 60 milhões de dólares - quase 230 milhões de reais.

A artista ainda aponta que as consequências de seus erros eram sempre muito duras e que a tutela vem com muito medo. Um exemplo dessa situação seria a ocasião em que foi forçada a se apresentar enquanto estava doente, com febre de 40 graus, se referindo ao ocorrido como um dos momentos mais assustadores de sua vida.

As novas informações, inclusive, vão contra uma declaração dada pela advogada de Jamie Spears no início do ano de 2021, na qual a mesma alegava que Britney poderia pedir pelo fim de sua tutela quando quisesse:

- Sempre que Britney quiser encerrar sua tutela, ela pode pedir a seu advogado para entrar com uma petição para encerrá-la; ela sempre teve esse direito, mas em 13 anos nunca o exerceu. Britney sabe que seu pai a ama, e que ele estará lá para ela quando e se ela precisar dele, assim como ele sempre esteve - com tutela ou não.

Os relatórios ainda questionam o fato de que, apenas um ano depois de ser considerada incapaz de cuidar de si mesma, Britney participou de diversos programas de televisão, lançou álbuns e fez diversas apresentações, enquanto foi autorizado pela Justiça que seu pai recebesse uma parte de qualquer acordo comercial firmado pela cantora.

Enquanto amigos de Jamie afirmam que as atitudes do empresário são reflexo de uma criação rígida, a ex-esposa de Spears e mãe de Britney, Lyenne, relembra que chegou a sentir medo de ser agredida quando pediu o divórcio, e volta a citar os problemas dele com bebidas alcoólicas.

De todo modo, nesta quarta-feira deve ocorrer uma nova audiência, na qual Britney prestará depoimento diretamente ao invés de ser intermediada por seus advogados como de costume. O veículo conta que a rara ação foi solicitada pela própria cantora, e que ainda não se sabe se os comentários serão feitos em público ou em um depoimento privado.