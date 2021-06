Edson Celulari opina sobre namoro de Enzo Celulari e Bruna Marquezine: - É impossível não gostar da Bruna

23/06/2021 | 10:10



Edson Celulari abriu o jogo sobre o que pensa do relacionamento do filho, Enzo Celulari, com Bruna Marquezine! O ator usou a caixa de perguntas do Instagram para comentar sobre o assunto na noite da última terça-feira, dia 22.

Você não comentou nada sobre o namoro do Enzo e Bruna. Por quê?, questionou uma pessoa.

O ator, então, respondeu:

- Olha só a intriga, é claro que eu falei dela aqui em uma caixinha [de perguntas] inclusive. É verdade, eu gosto da Bruna. É impossível não gostar da Bruna. É uma garota maravilhosa. Aliás, não só eu, o Brasil inteiro gosta. O Enzo, meu filho, é um garoto maravilhoso. O importante é isso, eles estarem se entendendo, estarem felizes. Isso é que importa.