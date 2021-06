Camex zera tarifa de importação de remdesivir e outros 13 medicamentos

23/06/2021 | 09:44



O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) zerou as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre 14 medicamentos, com o objetivo de facilitar o combate à pandemia do coronavírus. A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 23, e contempla o antiviral remdesivir, liberado em março pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento de pessoas hospitalizadas com covid-19 no Brasil, e o metformina, voltado para tratamento de diabéticos.