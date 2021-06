50 anos da Disney World: parques em Orlando divulgam novidades da festa

Redação

Do Rota de Férias



22/06/2021



Os 50 anos da Disney World serão celebrados em 1º de outubro. Para comemorar o jubileu, o complexo de Orlando, nos Estados Unidos, prepara uma série de novidades, que vão de shows a atrações, passando por roupas especiais dos personagens, que poderão ser vistas pelos visitantes ao longo de 18 meses.

Novidades dos 50 anos da Disney World

Magic Kingdom

Divulgação – Disney World Disney Enchantment, no Magic Kingdom

A festa, batizada de “A Celebração Mais Mágica do Mundo”, terá como ícone o Castelo da Cinderela, símbolo do Magic Kingdom, o primeiro parque temático idealizado por Walt Disney na Flórida e aberto em 1971. Com bandeiras e outros enfeites dourados, a construção será o centro das atrações, a partir de 1º de outubro, do espetáculo Disney Enchantment.

Música, luzes, fogos de artifício e, pela primeira vez, efeitos de projeções imersivas que se estendem até a Main Street, U.S.A, a rua principal do centro de lazer, farão parte do show. Durante os 50 anos da Disney World, o Magic Kingdom também ganhará iluminações especiais que remetem ao famoso pó de pirlimpimpim de Peter Pan.

Epcot

Divulgação – Disney World Harmonious, no Epcot

Nos próximos meses, o parque da Disney World que mais passará por reformulações é o Epcot. Em 2022, por exemplo, deve ser inaugurada por lá uma montanha-russa dedicada aos Guardiões da Galáxia.

Antes disso, porém, haverá muitas novidades para celebrar os 50 anos da Disney World. Uma delas é o show noturno Harmonious, um dos maiores espetáculos já criados pelo complexo. Com inauguração prevista para 1º de outubro, ele incluirá música, pirotecnia, fontes de água coreografadas e iluminação. Canções clássicas da Disney, recriadas em mais de uma dúzia de idiomas por um grupo de 240 artistas de todo o mundo, prometem trazer uma sonoridade especial ao show.

Outra novidade esperada para o Epcot é a atração Remy’s Ratatouille Adventure, mais uma com lançamento marcado em 1º de outubro. Importada da Disneyland Paris, a aventura promete fazer com que todos se sintam como se tivessem encolhido ao tamanho do Chef Remy e tenham de correr pelo famoso restaurante de Gusteau.

O brinquedo de Ratatouille ficará no Pavilhão da França do Epcot, que também está sendo remodelado. No início de outubro, o local ganhará um novo restaurante, o La Crêperie de Paris. O menu da casa trará crepes doces, galettes de trigo sarraceno salgadas (naturalmente sem glúten) e cidra francesa autêntica.

Por fim, novas luzes brilharão de dentro dos painéis refletores da Spaceship Earth, a famosa bola prateada do Epcot. A nova iluminação será mantida mesmo depois que “A Celebração Mais Mágica do Mundo” acabar.

Animal Kingdom

Divulgação – Disney World Pipas com desenhos de animais, no Animal Kingdom

A celebração de 50 anos da Disney World no Animal Kingdom se dará com a apresentação Disney KiteTails. A partir de 1º de outubro, o evento, que será realizado diversas vezes por dia, contará com a presença de artistas empinando pipas. Elas também poderão ser vistas em formatos tridimensionais e com até 9 metros de altura nos lagos do parque. Muitas trarão os desenhos dos amigos animais da Disney, como Simba, Zazu, Baloo e King Louie.

Quem também entrará na festa é o símbolo do parque, a Árvore da Vida. “Vagalumes mágicos” emprestarão tons de dourado à estrutura.

Hollywood Studios

Parque que passou por mais transformações nos últimos anos, com a abertura da área de Star Wars e a primeira atração dedicada a Mickey e Minnie no mundo, o Hollywood Studios vai participar de um jeito mais tímido da festa de 50 anos da Disney World. A única novidade anunciada até o momento é que o edifício do Hollywood Tower Hotel, o famoso elevador que despenca, será tomado por luzes em tons de dourado.

Todos os parques

Divulgação – Disney World Estátuas douradas celebrarão 50 anos da Disney World

Além das atrações específicas, todos os parques do complexo ganharão estátuas douradas de personagem, batizadas de Disney Fab 50, que serão espalhadas pelo complexo. Mickey, Minnie, Pato Donald, Margarida, Pateta, Pluto e Tico e Teco estarão enter os homenageados a partir de 1º de outubro. Ao todo, serão 50 estátuas.

Os personagens também aparecerão nos parques com roupinhas especiais durante os 18 anos de festa. Elas contarão com bordados inspirados no Castelo da Cinderela e em fogos de artifício, bem como um brocado em tecido iridescente em vários tons – todo pontuado com detalhes dourados.

Como anfitriões de “A Celebração Mais Mágica do Mundo”, Mickey e Minnie terão um destaque especial. Com novos nametags iridescentes elaborados especialmente para os 50 anos da Disney World, os funcionários do complexo se juntarão a eles durante a festa.