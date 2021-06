Vendas do comércio avançam 2,2% em maio ante abril, mostra Boa Vista

21/06/2021 | 11:27



O Indicador de Movimento do Comércio, que acompanha o desempenho das vendas no varejo em todo o Brasil, avançou 2,2% em maio na comparação mensal dessazonalizada, apontam dados apurados pela Boa Vista. Em relação a igual mês de 2020, a elevação foi de 19,2%. O indicador marcou alta de 0,1% no ano e desacelerou a queda em 12 meses para 1,7%.

Na avaliação dos economistas da Boa Vista, o resultado veio alinhado às expectativas, dado que as medidas de isolamento foram flexibilizadas no período em relação aos meses anteriores.

Apesar do efeito base referente aos meses de abril e maio ser forte, dado que no ano anterior os resultados foram fracos neste período, em março, várias regiões decretaram a fase emergencial de combate ao coronavírus, o que penalizou um pouco mais as vendas no varejo, ponderam.

Para a Boa Vista, a melhora no indicador reflete não apenas as medidas de isolamento mais brandas, como também a retomada, mesmo que parcial, da confiança do comércio e dos consumidores. Apesar de o cenário ainda ser de instabilidade econômica, com desemprego e inflação, a tendência de desaceleração da queda na análise de longo prazo se mantém.

A partir do segundo semestre, no entanto, uma melhora, sobretudo no mercado de trabalho, se torna mais importante. Para tanto, a entidade considera que um impulso na campanha de vacinação contra a covid-19 é essencial.