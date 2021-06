Reino Unido tem 81,6% dos adultos com primeira dose de vacina contra covid-19

20/06/2021 | 18:18



O governo do Reino Unido informou neste domingo, 20, que 81,6% de sua população adulta havia recebido a primeira dose da vacina contra a covid-19, com 59,5% desse grupo tendo já recebido as duas doses do imunizante. O país registrou neste domingo 9.284 novos casos do vírus, com seis mortes.

Embora o país tenha registrado recuo nos seus números nos últimos dias, nas mais recentes semanas enfrenta tendência de alta, diante da maior disseminação da variante Delta, registrada inicialmente na Índia.