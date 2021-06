Destaque do Água Santa, Renato Júnior é emprestado

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



19/06/2021 | 00:01



Autor de quatro gols e peça fundamental do técnico Sérgio Guedes na campanha vice-campeã do Água Santa no Paulista da Série A-2 – que deu ao Netuno o acesso de volta à elite –, o atacante Renato Júnior está de malas prontas para a Europa. O jogador de 19 anos será emprestado até o fim do ano para o Portimonense, de Portugal, e o clube de Diadema – com o qual tem vínculo até 2024 – receberá compensação financeira pela cessão. No contrato, inclusive, existe cláusula para opção de compra definitiva pela equipe de Portimão.

Revelado pelo próprio Água Santa, Renato Júnior exaltou o papel do Netuno em sua carreira. “A formação que me proporcionou foi muito importante para a minha adaptação no time profissional. Aqui, vivi bons momentos e agora terei mais um desafio na minha carreira”, declarou o atacante, que agradeceu a todos na agremiação diademense. “Fiz muitos amigos no clube e sou muito grato a todos, principalmente ao treinador Sergio Guedes e toda a comissão técnica, que acreditaram no meu potencial e me proporcionaram a oportunidade de vestir a camisa do Água Santa”, agradeceu.

Gestor de futebol do clube, Wanderley Farias falou sobre mais uma transferência realizada pelo Netuno, que há pouco tempo já havia negociado Pedrão com o Palmeiras e Caio Dantas com o Guangzhou City – aliás, com a verba da negociação do segundo, o clube vem realizando as obras para ampliação e estruturação do Estádio do Inamar. “O Renato é um jogador muito promissor e, mesmo com a pouca idade, foi uma das peças fundamentais para o acesso do clube à elite estadual. A intenção deste empréstimo é justamente valorizar o atleta e o trabalho que vem sendo desempenhado pelo departamento de futebol”, exaltou Farias.